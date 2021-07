Patrick Moster a été entendu crier ces remarques au coureur Nikias Arndt lors du contre-la-montre individuel masculin à Tokyo mercredi.

L’émission a clairement repris Moster en train de répéter les mots « Hol die Kameltreiber! » (attrapez les chameliers !) alors qu’il poursuivait Arndt, qui avait devant lui Azzedine Lagab d’Algérie et Amanuel Ghebreigzabhier d’Erythrée.

Beim Einzelzeitfahren war eine rassistische „Anfeuerung“ vom deutschen Leistungssportdirektor Patrick #Moster zu hören. Er rief Nikias Arndt « Hol die Kameltreiber ! » zu, vor ihm fuhren ein Eritreer und ein Algerier. Gut von Florian Naß, das sofort zu kritisieren. #OlympischeSpielepic.twitter.com/Lw3u0ruIpq – Maximilian Rieger (@mjrieger) 28 juillet 2021

Les radiodiffuseurs allemands embarrassés se sont excusés et Moster a ensuite publié sa propre déclaration.

« Dans le feu de l’action et avec le fardeau global que nous avons ici en ce moment, j’ai raté mon choix de mots. Je suis vraiment désolé, je ne peux que m’excuser sincèrement. Je ne voulais manquer de respect à personne. a déclaré l’ancien cycliste de 54 ans.

Arndt, qui a fini 19e, a dédaigné l’officiel cycliste de son équipe.

« Je suis consterné par les incidents survenus lors du contre-la-montre olympique d’aujourd’hui et je voudrais me démarquer clairement des déclarations du directeur sportif. De tels propos ne sont pas acceptables », a-t-il ajouté. Arndt a tweeté.

« Les Jeux olympiques et le cyclisme sont synonymes de tolérance, de respect et d’équité. Je représente ces valeurs à 100% et je tire mon chapeau à tous les grands athlètes qui sont venus du monde entier ici à Tokyo !

Olympia und der Radsport stehen für Toleranz, Respekt und Fairness. Diese Werte vertrete ich zu 100% und ziehe meinen Hut vor all den großartigen Sportlern, die hier in Tokio aus aller Welt zusammen gekommen sind! #uni – Nikias Arndt (@NikiasArndt) 28 juillet 2021

Mais ce n’est peut-être pas la fin de l’affaire, le président du Comité olympique allemand, Alfons Hormann, exprimant son mécontentement.

« Il est important que Patrick Moster se soit excusé immédiatement après la compétition. Nous allons chercher une conversation personnelle avec lui aujourd’hui et régler la situation », dit Horman.

L’épreuve de mercredi a été remportée par le Slovène Primoz Roglic, qui a terminé plus d’une minute devant le Néerlandais Tom Mumoulin et l’Australien Rohan Dennis.