Obtenez les célèbres casseroles et poêles de la marque à plus de 40 % de réduction

De tous les produits que nous utilisons quotidiennement dans notre maison, nos ustensiles de cuisine pourraient bien être les plus battus. Si vous travaillez avec des casseroles ou des moules éraflés qui ont littéralement commencé à se recroqueviller dans le four, il est peut-être temps de montrer un peu d’amour à vos essentiels de cuisine. De peur que vous n’ayez à le remplacer tous les six mois plus tard, c’est une bonne idée d’investir dans des pièces de qualité supérieure qui vous dureront longtemps. Vous n’aurez même pas à chercher trop fort pour le trouver, puisque Macy’s propose actuellement des baisses de prix incroyables sur les ustensiles de cuisine convoités All-Clad dans le cadre de son énorme vente du 4 juillet, qui se déroule actuellement.

Non seulement ces ensembles les mieux notés sont massivement réduits via Lundi 5 juillet, vous obtiendrez 15% de réduction supplémentaire sur votre achat lorsque vous entrez le code promo QUATRIÈME à la caisse pour des économies totales de plus de 40 % de réduction.

Cette batterie de cuisine de 10 pièces All-Clad Essentials très appréciée va d’un prix catalogue de 550 $ et d’un prix de vente de 399,95 $ à 339,99 $ avec le code promotionnel QUATRIÈME. C’est un rabais de 38 %. Il est livré avec une poêle à frire de 8,5 et 10 pouces, une sauteuse de 4 pintes avec couvercle, une casserole de 2,5 pintes avec couvercle, un multipot de 7 pintes, un couvercle et un insert et une casserole carrée de 13 pouces. (Vous obtiendrez également deux dessous de plat en prime.) Chaque pièce va au four et au gril pour résister à des températures allant jusqu’à 500 degrés Fahrenheit et est construite en aluminium.

Si vous recherchez le meilleur des meilleurs, cependant, cette batterie de cuisine en acier inoxydable brossé All-Clad D5 de 14 pièces, qui se vend régulièrement à 2 410 $ chez Williams-Sonoma, tombe à 1 359,99 $ ici avec le code pour 44% de réduction . La version 10 pièces de cet ensemble (764,99 $) fait partie des meilleures batteries de cuisine que nous ayons jamais essayées, nous ravissant par ses performances globales. Sa construction en acier inoxydable collé à cinq plis était supérieure, bien que lourde, offrant une distribution de chaleur incroyable lors de nos tests. Il a également une note presque parfaite de près de 200 clients Macy’s. Avec cette plus grande collection, vous obtiendrez une casserole de 2 et 4 pintes avec couvercle, une poêle à frire de 8 et 10 pouces, une sauteuse de 3 et 6 pintes avec couvercle et et une de 8 et 12 pintes marmite et couvercle couverts d’un quart.

Une pléthore d’autres produits All-Clad sont également en vente, tels que des torréfacteurs, des casseroles individuelles et plus encore. Les commandes de 25 $ ou plus sont expédiées gratuitement, mais ces ensembles ont tendance à se vendre à une vitesse fulgurante, vous allez donc vouloir aller vite !

