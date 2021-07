Obtenez l’ensemble Multiclad Pro pour 60 $ de rabais

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il y a le type de batterie de cuisine qui ne fera que vous aider à court terme, et puis il y a le type qui vous servira bien sur une longue période de temps. La batterie de cuisine Cuisinart Multiclad Pro en acier inoxydable de 12 pièces, que nous avons considérée comme la meilleure batterie de cuisine abordable, appartient à cette dernière catégorie et, à l’heure actuelle, elle est à un prix incroyable.

Vendu régulièrement pour 299,99 $, vous pouvez l’obtenir pour 239,99 $ dès maintenant chez Macy’s en utilisant le code promo MAGASIN à la caisse, vous permettant d’économiser 20 % supplémentaires, ou 60 $ !

Lorsque nous avons mis ces pièces à l’épreuve, nous avons constaté qu’elles offraient des « performances incroyables » pour le rapport qualité-prix, qu’elles étaient également faciles à utiliser et offraient une saisie parfaite sur les viandes. La sauteuse de taille moyenne pouvait accueillir confortablement quatre cuisses de poulet et cuire chacune uniformément grâce à la construction à triple épaisseur, qui offrait une excellente conductivité thermique, tandis que le noyau en aluminium anodisé à l’intérieur signifiait qu’elles n’étaient pas trop lourdes. La grande marmite, quant à elle, était idéale pour faire des soupes, cuire des pâtes et plus encore. Le fait que toutes les casseroles et poêles, ainsi que leurs couvercles, passent au lave-vaisselle était un bonus bienvenu. En fait, nous n’avons pas vraiment pu trouver un seul problème avec cet ensemble !

Les acheteurs semblent être d’accord avec notre évaluation, avec près de 700 acheteurs lui attribuant une solide note de 4,3 étoiles, avec des critiques telles que « La nourriture est cuite à la perfection à chaque fois. Ils chauffent rapidement et uniformément, et le nettoyage est un jeu d’enfant. Ils ont l’air bien aussi ! »

Fini en acier inoxydable argenté, cet ensemble comprend des casseroles couvertes de 1,5 et 3 pintes, des poêles ouvertes de 8 et 10 pouces, une sauteuse couverte de 3,5 pintes, une marmite couverte de 8 pintes, un four à vapeur et un couvercle. Les poignées à prise froide facilitent également la manipulation et cette batterie de cuisine va au four jusqu’à 550 degrés Fahrenheit.

Si vous avez pensé à vous débarrasser de vos vieilles casseroles et poêles rayées et brûlées et à passer à quelque chose qui non seulement sera plus beau, mais qui contribuera également à une meilleure expérience de cuisson, cet ensemble vaut la peine d’être considéré, en particulier dans cet incroyable le prix.

