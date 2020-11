Obtenez le volant de course Logitech G29 pour seulement 160 £ ce vendredi noir

La saison des soldes du Black Friday est arrivée! Les meilleures offres ne sont souvent pas sur Amazon. Les prix indiqués ci-dessous sont les meilleurs disponibles actuellement, mais vous devrez peut-être acheter rapidement car certaines offres seront épuisées.

Le jeu a parcouru un long chemin au cours des 20 dernières années, et les jeux de course hardcore et les simulateurs de course en sont un excellent exemple. Le niveau de réalisme des coureurs modernes comme Forza Motorsport 7, Project CARS 3 et Gran Turismo 7 crée une expérience aussi réaliste que possible, mais soyons honnêtes, ce n’est jamais la même chose que la conduite réelle – surtout lorsque vous utilisez un contrôleur ou clavier et souris pour jouer.

La réponse est d’obtenir un volant et une pédale combo, mais ceux-ci coûtent souvent 100 £ au Royaume-Uni.

Eh bien, pas aujourd’hui. Dans le cadre de l’extravagance du Black Friday, vous pouvez acheter le volant et la pédale G29 extrêmement populaire de Logitech pour 160 £ chez Currys (via eBay) et Amazon dès maintenant. C’est une économie énorme, avec plus de 50% de réduction sur le prix de vente conseillé de 329,99 £ lorsque vous l’achetez directement auprès de Logitech, bien qu’il soit disponible un peu moins cher sur la boutique eBay Currys à 215 £.

Pourtant, c’est un excellent prix sur un volant et un pédalier extrêmement performants qui élèveront votre expérience de conduite au niveau supérieur.

L’une des principales caractéristiques de la configuration G29 est le retour de force à double moteur, vous permettant de ressentir chaque glissement dans la saleté et le dérapage sur la piste. Les pédales vous offrent un nouveau niveau de contrôle sur l’accélération et le freinage, et si vous le souhaitez, vous pouvez même passer en commande manuelle avec des commandes de vitesse à palette sur la roue elle-même.

La beauté du G29, comme la plupart des configurations de volant, est sa nature modulaire – vous pouvez aller plus loin et investir dans un levier de vitesse traditionnel de style H et même une plate-forme de simulation de course complète, avec une chaise de course à godets et peut-être même un Casque VR pour compléter l’expérience. Cela dépend entièrement de vous jusqu’où vous allez.

Il y a un hic cependant; le G29 est conçu pour être utilisé avec PC, PS3 et PS4. Il sera probablement compatible avec PS5 étant donné que la plupart des accessoires le sont, mais cela ne fonctionnera pas avec la Xbox 360, la Xbox One ou la Xbox Series X – pour ces plates-formes, vous aurez besoin du G920. Il est essentiellement identique mais présente des fonctionnalités intelligentes qui fonctionnent bien avec les systèmes de Microsoft, la mauvaise nouvelle est que contrairement au G29, le G290 n’est pas actuellement proposé.

Pour en savoir plus, jetez un œil à notre revue PS5 et Xbox Series X pour voir ce que nous pensons des consoles de nouvelle génération, et si vous êtes à la recherche de nouveaux jeux à jouer, nous avons un tour d’horizon des meilleurs Jeux PS4. Si vous recherchez des bonnes affaires, vous serez également intéressé par notre sélection des meilleures offres technologiques du Black Friday.