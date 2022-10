Obtenez le Roku Express 4K Plus, notre streamer préféré, pour 25 $

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Vente d’accès anticipé Prime d’Amazon est en plein essor, et l’un de nos préférés appareils de diffusion en continu voit une remise massive. La Roku Express 4K Plus, le choix actuel de CNET en tant que meilleur appareil de streaming global, est actuellement à moins de 1 $ de son prix bas Amazon de tous les temps. Alors qu’il est régulièrement au prix de 40 $, l’Express 4K Plus est maintenant à 25 $. C’est le plus bas depuis le Black Friday de l’année dernière, alors qu’il était tombé à 24 $.

Comme son nom l’indique, l’Express 4K Plus diffuse du contenu en 4K, bien qu’il ne prenne pas en charge Dolby Vision. Si Dolby Vision est important pour vous, vous pouvez consulter le Bâton de diffusion en continu Roku 4Kqui est actuellement à un niveau historiquement bas de 27 $ par rapport à son prix normal de 50 $.

Je possède en fait ces deux appareils et je les utilise avec différents téléviseurs dans ma maison. Ils les deux offrent des expériences de streaming presque identiques basé sur la plate-forme facile à utiliser de Roku. Le Streaming Stick 4K prend en charge Dolby Vision HDR, contrairement à Express 4K Plus. Cependant, le Streaming Stick 4K n’a pas la connexion Ethernet filaire que l’on trouve sur l’Express 4K Plus.

L’autre principale différence entre les deux est la conception rectangulaire étroite du Streaming Stick 4K, qui se branche directement sur une fente HDMI à l’arrière du téléviseur. Les deux streamers offrent une télécommande vocale, le streaming 4K HDR et l’excellente interface de Roku, que j’aime bien mieux que Fire TV ou Google TV.

Personnellement, je n’ai jamais vu de différence entre le HDR 4K standard et Dolby Vision, et chez CNET, nous estimons généralement qu’il ne fournit pas une amélioration majeure de la qualité d’image par rapport au HDR standard. Cela dit, si Dolby Vision est quelque chose qui vous intéresse et que cela ne vous dérange pas de dépenser 2 $ supplémentaires pour l’obtenir, le moment est peut-être venu de l’essayer.

Bien que ces deux appareils de streaming soient presque identiques sur le plan fonctionnel, c’est le logiciel Roku qui se démarque le plus pour moi. Je trouve son écran d’accueil propre et attrayant. Je suis facilement submergé par des rangées et des rangées de contenu, il est donc agréable de pouvoir se connecter et de voir mes applications en premier lieu. J’apprécie également beaucoup sa plate-forme indépendante du contenu qui ne pousse aucun fournisseur de services de streaming multimédia, comme Amazon Prime Video ou Apple, par rapport à un autre. Cela me permet de choisir facilement et de choisir exactement ce que je veux regarder quand je veux le regarder. De plus, ses fonctions de recherche robustes me permettent de trouver exactement où mes émissions sont diffusées et combien elles vont coûter.

Cela ne veut pas dire que ces deux appareils sont parfaits. L’Express 4K Plus et le Streaming Stick 4K seraient tous deux améliorés par une fonction de recherche à distance incluse, comme celle que l’on trouve sur le plus cher Roku Ultra ou l’option incluse dans 30 $ Télécommande vocale Roku Pro. De plus, l’assistant vocal de Roku fait défaut, surtout par rapport à ceux de Google et d’Amazon.

Vous pourriez certainement ergoter sur ces Rokus, ainsi que sur la plate-forme elle-même, mais je les ai trouvés parmi les appareils les plus utilisés chez moi. Si vous cherchez à mettre à niveau la plate-forme de diffusion en continu sur votre téléviseur ou si vous connaissez quelqu’un qui le fait, l’un ou l’autre de ces diffuseurs serait un excellent choix. Mais si vous n’avez pas l’impression d’avoir besoin de Dolby Vision, mon conseil est d’économiser 2 $ et d’obtenir le Roku Express 4K Plus. Je doute que tu sois déçu.