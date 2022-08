Obtenez le plan annuel d’ESPN + et économisez 30 $ avant la date limite du 23 août

ESPN + augmente son prix le 24 août à 9,99 $ par mois. Mais avant que le nouveau taux n’entre en vigueur, il est maintenant temps pour les acheteurs avertis d’éviter l’augmentation. C’est votre dernière chance d’obtenir le plan annuel d’ESPN+ et d’économiser 30 $.

Si vous regardez beaucoup de sports, envisagez de verrouiller le tarif actuel du forfait annuel avant que le prix n’augmente. Ou passez au pack Disney pour plus d’économies sur ESPN +, Hulu et Disney +.

Nous avons fait le calcul pour vous afin de vous montrer les économies de coûts qui sont disponibles.

Vous êtes actuellement abonné à ESPN+ sur une base mensuelle ?

Lorsque vous mettez à niveau votre abonnement ESPN + du forfait mensuel au forfait annuel, vous obtiendrez ESPN + pour 69,99 $. Après le 24 août, le forfait annuel passe à 99,99 $.

Si vous êtes déjà abonné mensuel à ESPN+ et que vous souhaitez obtenir le tarif annuel, cliquez ici, puis sélectionnez le bouton “Obtenir ESPN+” (même si vous l’avez déjà). Vous pourrez vous connecter puis passer au forfait annuel.

Nous pouvons tous convenir que 69,99 $ est bien meilleur que 99,99 $, surtout si nous allons regarder ESPN + tout au long de l’année pour le football. Et, bien sûr, cela ne tient même pas compte de tous les autres sports proposés par ESPN+.

Si vous ne faites rien et continuez à vous abonner à ESPN +, votre prix mensuel passe de 6,99 $ à 9,99 $ à partir du 24 août. Sur 12 mois, cela représente une augmentation de 36 $ pour une dépense totale de 119,88 $. Par conséquent, le forfait annuel de 69,99 $ est encore plus logique si vous êtes actuellement abonné au mois.

Renouvellement des droits de football par ESPN+

De retour spécifiquement au football, ESPN + propose déjà chaque match de la Bundesliga et de la Liga chaque saison. De plus, ESPN + a récemment renouvelé ses accords pour le Championnat d’Angleterre, la Coupe de la Ligue, la DFB-Pokal, la Copa del Rey et l’Eredivisie. Le service de streaming diffuse également d’autres ligues de football telles que l’USL et la MLS, ainsi que le football universitaire, la Liga MX et plus encore.

Regardez ESPN+ sur votre ordinateur, iPhone, iPad, Apple TV, téléphone Android, tablette Android, Amazon Fire TV, tablette Amazon Fire, Roku, Chromecast, PlayStation 4, Oculus Go, Samsung Smart TV et XBOX One.