Obtenez le pack Walmart PS5 Black Friday avant qu’il ne se vende à nouveau

La PS5 reste au sommet de nombreuses listes de souhaits de vacances. Ce n’est pas aussi impossible à obtenir que pendant les saisons de magasinage de Noël 2020 et 2021, mais vous devez savoir où chercher. Et aujourd’hui, cela signifie Walmart. Dans le cadre de la troisième vague de son premières offres du Black Fridayle méga-détaillant propose la console avec l’exclusivité PlayStation Dieu de la guerre : Ragnarök Jeu. Il est disponible en deux versions: la version haut de gamme (avec Blu-ray) pour 559 $ et la version “numérique” de la PS5 (qui est identique à l’exception de son absence de lecteur Blu-ray) pour 459 $.

Pour être clair, les deux packs n’offrent qu’une économie de 10 $ sur l’achat du jeu et de la console séparément, mais la victoire ici est d’obtenir la PS5 avec le dernier et le plus grand jeu exclusif inclus avec votre achat.

Jusqu’à 19 h HE, les packs PS5 n’étaient disponibles que pour les membres Walmart Plus (voir ci-dessous). Mais à partir de maintenant, ils sont disponibles pour tout le monde. En tant que tel, attendez-vous à ce qu’ils se vendent rapidement. À cette fin, si vous cliquez et voyez des prix supérieurs à 559 $ et 459 $, respectivement, cela signifie que le stock principal s’est vendu chez Walmart et que la liste a temporairement été transférée par défaut à un revendeur tiers.

D’autres options d’achat PS5?

