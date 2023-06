Obtenez le nouveau LG OLED C3 pour un prix record de seulement 1 497 $ dès maintenant (économisez 403 $)

Êtes-vous prêt à passer à un écran OLED haut de gamme, mais vous ne voulez pas payer de supplément ? En ce moment, vous pouvez acheter le modèle 55 pouces du nouveau téléviseur intelligent LG C3 OLED 4K pour seulement 1 497 $ sur Amazon – c’est une remise de 403 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu sur cette version mise à jour de notre téléviseur haut de gamme préféré. Amazon a également d’autres tailles en vente. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Si vous recherchez la meilleure qualité d’image, vous voudrez investir dans un téléviseur avec un écran OLED qui peut offrir un contraste plus élevé que les autres types de téléviseurs. Le LG C3 2023 est déjà plus abordable que certains concurrents, et cet accord le rend encore plus attrayant pour les acheteurs soucieux de leur budget. Il regorge également de fonctionnalités, telles que Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos, associées à un mode cinéaste, pour une expérience cinématographique immersive à la maison.

Il dispose également d’un optimiseur de jeu pour que vous puissiez ajuster rapidement les paramètres, vérifier le taux de rafraîchissement et plus encore, ainsi que G-Sync et FreeSync, ce qui en fait une excellente option pour les joueurs. De plus, il dispose de quatre entrées HDMI, de trois ports USB et plus, vous permettant de connecter facilement des consoles et d’autres appareils auxquels vous devez accéder.

La télécommande magique dispose d’un bouton pour parler et rechercher ce que vous voulez regarder et le téléviseur lui-même dispose de microphones pour un contrôle vocal vraiment mains libres. Il dispose même d’un économiseur d’écran personnalisable qui peut afficher une horloge ou un art pour se fondre dans vos murs lorsque vous ne regardez rien.

Vous pouvez trouver des offres similaires sur ce téléviseur à partir de Meilleur achat et directement de LG. Et si vous n’êtes pas vendu sur ce modèle ou si vous souhaitez voir des options non OLED, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres TV actuellement disponibles.