Obtenez le Morph du Treasure Planet Maya Rig & Model Pack

Tim van Dulmen a partagé une collection de modèles inspirés de Treasure Planet, qui comprend un rig Morph gratuit pour Maya et un pack de modèles sur le thème du film.

Le créateur a partagé que le rig Morph était le premier personnage entièrement riggé dans Maya qu’il avait créé. Il comprend le rig lui-même, les textures corporelles de base et le rig complet du visage et du corps. Selon l’artiste, l’un des défis était de créer le rig Eye/Brow. Il a utilisé une combinaison d’un déformateur Lattice pour les yeux et d’une configuration commune pour les sourcils. L’auteur note que le rig n’est pas prêt pour le jeu et qu’il convient à Maya 2022 et aux versions ultérieures.

Le pack contient les modèles de Jim Hawkins, Morph et Alponian Solar Surfer Model, ainsi que les textures de base pour tous les modèles et un fichier FBX et un fichier .ma pour chacun. Le rig et le pack de modèles sont gratuits.

Jetez un oeil au test d’animation du rig Morph et aux modèles des personnages :