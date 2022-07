Obtenez le jouet préféré de mon chien avec près de 30 % de réduction dès maintenant

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Je ne suis probablement pas la première personne à vous dire qu’elle a eu un nouvel animal de compagnie pendant la pandémie. Willow est un doodle doré rougeâtre qui a une certaine anxiété de séparation à l’ère de la pandémie et beaucoup d’amour pour courir après un frisbee. Peu de choses nous apportent plus de joie que lorsqu’elle traverse le terrain de notre parc local et rebondit avec son jouet comme le chien le plus fier du monde. La seule chose est que, alors que je préfère qu’elle laisse tomber le frisbee et reparte pour une autre course, elle préfère tirer et, par conséquent, détruire ses jouets. Mais nous avons trouvé le frisbee parfait pour elle, et c’est l’un des nombreux Offres Amazon Prime Day disponible dès maintenant, y compris ceux de moins de 25 $.

Melisa Blok / Crumpe



offre un excellent équilibre entre poids et durabilité, et il vole aussi très loin. Il a mieux résisté aux tractions et aux tiraillements de Willow que mes épaules et, même s’il est un peu moins résistant à l’usure, les marques de dents et les déformations mineures n’ont pas eu d’impact sur sa capacité à voler. Nous y jouons régulièrement depuis le printemps et il tient toujours bien. S’il atterrit sur le côté (j’ai participé à plus de jeux de frisbee ultimes que j’en ai joué), il roule pendant longtemps. Quiconque a un chiot qui refuse de se fatiguer sait qu’un frisbee qui roule est un vrai cadeau.

Le talent caché de l’Atomic Flyer est peut-être spécifique à mon chien, qui a trouvé le moyen d’avoir l’air vraiment ridicule en le ramenant. Elle passe son nez à travers le trou central et revient avec un halo de jaune fluo entourant son visage maladroit et souriant. Si votre chien aime le frisbee, il aimera probablement celui-ci autant que Willow, même s’il n’a pas l’air aussi idiot.