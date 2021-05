Obtenez le gril portable de la marque en vente moins cher

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Avec le soleil levé et le Memorial Day 2021 qui approche à grands pas, cela ne peut signifier qu’une chose … la saison des grillades est de retour! Bien qu’il existe de nombreuses options en matière de grils, il y en a une en particulier qui a attiré notre attention, grâce à l’offre exceptionnelle que Solo Stove propose sur son ensemble ultime de gril.

Jusqu’à la fin du mois, la marque vend son gril au charbon de bois Solo Stove très apprécié dans un ensemble ultime pour 479,99 $, soit une réduction de près de 300 $ par rapport à son prix standard de 774,99 $. Il comprend également la livraison et les retours gratuits.

En plus du cuiseur à charbon de 38,5 livres de la marque, cet ensemble comprend quatre livres de briquettes de charbon de bois entièrement naturel, quatre entrées, un support de gril de 13 pouces, un abri pour gril et un étui de transport. Les acheteurs recevront également une spatule, des pinces et une fourchette à viande.

Bien que Solo Stove soit connu pour ses foyers, actuellement en vente à partir de 229,99 $, la société affirme avoir mis à profit son expertise pour améliorer l’expérience du barbecue avec une nouvelle conception de gril à flux d’air à 360 degrés qui permettrait des conditions de cuisson optimales. Solo Stove dit que son gril peut être installé en environ cinq minutes, se réchauffe en moins de 15 minutes et que son charbon de bois peut durer jusqu’à 45 minutes. Au moins un acheteur satisfait a semblé le confirmer, notant que «les charbons chauffent rapidement et restent chauds plus longtemps» que les cuisinières à gaz ou à charbon traditionnelles qu’ils avaient essayées.

Les clients de Solo Stove ont attribué à ce gril une note de 5 étoiles et ont loué sa portabilité, en particulier: un client l’a sorti sur la plage avec sa famille et a déclaré qu’il était « facile à assembler, à emballer et à transporter avec tous les articles inclus. dans le paquet. «

Les bêtes encombrantes ne manquent pas dans le monde du barbecue, mais le gril portable Solo Stove est une option compacte pour une cuisine en plein air facile et polyvalente. Mettez la main sur cet ensemble ultime maintenant – pendant que le feu est encore chaud!

