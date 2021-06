Obtenez le célèbre Always Pan en vente dans une offre groupée

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vous aimez passer des heures dans la cuisine et expérimenter de nouvelles recettes, vous avez probablement entendu parler de la poêle Always, la préférée des cultes. Cette petite beauté remplace huit ustensiles de cuisine différents – et vous pouvez actuellement l’obtenir à prix réduit dans le cadre d’une offre groupée avec le couteau de chef Everday pour la fête des pères 2021.

À travers Lundi 14 juin, vous pouvez utiliser le code promo DEUX FAVES à la caisse pour récupérer ces deux choix populaires pour 165 $ – assurez-vous simplement de les ajouter à votre panier séparément avant d’entrer le code. Étant donné que vous paieriez normalement 145 $ pour la casserole seule et 70 $ pour le couteau, cela représente une économie totale de 50 $. Le détaillant propose également une livraison accélérée gratuite.

Lorsque nous avons testé l’Always Pan, il a tout préparé, d’un lot de poulet croustillant frit aux cacahuètes parfaitement rôties avec facilité, tout en faisant des pâtes avec le panier vapeur en acier inoxydable ajouté était un jeu d’enfant. Cette batterie de cuisine était légère, ce qui la rend simple à manipuler, conduit la chaleur rapidement, grâce à son noyau en aluminium et bénéficie d’un revêtement en céramique sans PFOA. Cependant, vous devrez en prendre soin, car sinon, il peut s’érafler assez facilement.

Nous avons eu quelques problèmes avec le panier en métal, car il ne mesurait que 1 pouce de haut, ce qui signifie qu’il ne fonctionnera pas comme un bon cuiseur à vapeur : il peut cependant être utile pour blanchir les légumes. Mieux encore, le panier avec une spatule en bois incluse et un couvercle assorti peuvent tous être emballés directement dans le Always Pan lorsque vous avez fini de l’utiliser, ce qui facilite le rangement.

Quant au couteau de chef Everyday, la société prétend qu’il vous fera trancher, couper en dés et émincer comme un pro. Il présente des couleurs attrayantes similaires à celles du reste des ustensiles de cuisine de Our Place et est fabriqué en acier allemand que la marque a conçu pour réduire les temps de préparation des repas. Veillez simplement à ne pas mettre ce médiator dans le lave-vaisselle, car vous risqueriez d’endommager la lame.

Prenez ce lot Our Place maintenant jusqu’à épuisement du stock et faites votre Chef cuisinier Les rêves deviennent réalité!

