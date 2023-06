Obtenez le canapé parfait en 4 étapes simples

Vous avez du mal à trouver le canapé parfait ? Est-ce la bonne couleur mais la mauvaise taille ou forme ? Peut-être qu’il s’intègre parfaitement mais ne correspond pas au reste de la décoration de votre maison ?

« La partie la plus stressante de l’achat de nouveaux meubles est de trouver la pièce parfaite qui coche toutes les cases », explique Ashley Lupul, directrice chez Muse & Merchant Kelowna. « Il doit s’adapter à votre budget, mais il doit également s’adapter à votre espace, à votre décoration intérieure et à vos préférences individuelles en matière de confort. »

L’équipe de Muse & Merchant a trouvé une solution simple – une solution qui permet de trouver le canapé-lit, le canapé ou le sectionnel parfait en aussi peu que 30 minutes.

« Les gens sont souvent surpris de voir à quel point un canapé sur mesure peut être abordable », déclare Lupul. « Ils commencent à seulement 2 479 $, sont fabriqués à Burnaby, sont accompagnés d’une garantie de 25 ans et nous vous promettons que vous ne trouverez jamais un meuble aussi confortable qu’un meuble conçu spécialement pour vous. »

Étape 1 : Modélisation et conception

Chaque commande de canapé personnalisé commence par décider quel modèle de base vous convient le mieux, dit Lupul. « Pour ceux qui souhaitent un canapé-lit en particulier, nous proposons trois modèles. Le Milo, un style traditionnel ; Le York, un design plus décontracté ; et la collection Lonnie, qui est plus moderne.

Obtenez exactement le canapé ou le sectionnel que vous voulez avec les canapés sur commande de Muse & Merchant.

Étape 2 : Taille et configuration

La meilleure partie d’opter pour un canapé sur mesure est la possibilité d’avoir un meuble conçu pour s’intégrer parfaitement dans votre maison, dit Lupul. L’équipe de conception de Muse & Merchants peut vous aider à décider de la taille, du style et de la configuration du canapé-lit ou du sectionnel qui convient le mieux à votre espace.

Étape 3 : Taille du lit et type de matelas

Les canapés-lits personnalisés Muse & Merchant ont l’option de matelas jumeaux, doubles ou queen et d’un matelas à ressorts ensachés ou en mousse à mémoire de forme. Les matelas à ressorts ensachés offrent un confort plus traditionnel, tandis que la mousse à mémoire de forme est généralement plus ferme et plus durable.

Étape 4 : Sélection de la couleur et du coussin

Choisir la bonne couleur, le bon motif et les bons accessoires, c’est quand vous pouvez vraiment laisser briller votre côté créatif, ou si vous vous sentez dépassé par les choix, profitez des avantages de travailler avec un designer professionnel.

« Beaucoup de gens se sentent le plus en conflit quand vient le temps de choisir les couleurs et les motifs, d’autant plus que nous avons plus de 150 options de rembourrage parmi lesquelles choisir », déclare Lupul. « C’est souvent à ce moment que les clients sont les plus reconnaissants de travailler aux côtés de notre équipe de conception. Ils savent qu’ils rentreront chez eux confiants dans leur décision finale, grâce au soutien de la collaboration avec des designers professionnels. »

Muse & Merchant propose plus de 150 options de rembourrage pour leurs canapés sur commande.

Toujours à la recherche du canapé de vos rêves ? Envisagez un canapé sur commande et soyez confiant en sachant que vous pouvez tout cocher sur votre liste de souhaits tout en soutenant un produit fabriqué localement.

Retrouvez Muse & Merchant en ligne ici ou sur Facebook et Instagram.

