Obtenez le cadeau parfait pour moins cher avec jusqu’à 25 % de réduction sur les caisses pour hommes les plus vendues

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

À un peu plus d’un mois de Noël, il est temps de commencer à penser à achats de cadeaux. Et si vous avez du mal à trouver quoi offrir à cette personne spéciale, vous voudrez peut-être parcourir la sélection de Man Crates. Le détaillant en ligne fabrique des tonnes de boîtes organisées remplies de cadeaux uniques, et en ce moment, vous pouvez en acheter pour moins cher. Man Crates offre jusqu’à 25% de réduction sur certaines de ses boîtes les plus vendues, avec des caisses pour les amateurs de whisky, les amateurs de plein air, les futurs maîtres du gril et plus encore en vente à partir de seulement 30 $. Cette vente se déroule jusqu’au dimanche 13 novembre, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Vous pouvez économiser jusqu’à 40 $ sur des caisses pour toutes sortes de passe-temps, de goûts et d’intérêts lors de cette vente. Si vous magasinez pour un chef à domicile passionné, vous pouvez saisir ceci pour 70 $, 30 $ de rabais sur le prix habituel. Il comprend un ensemble de poêles en fonte trois-en-un, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour votre premier repas. Ou, si vous cherchez le cadeau parfait pour l’amateur de bière dans votre vie, vous pouvez vous procurer les 60 $ , qui est de 20 $ de réduction en ce moment. Il comprend tout l’équipement et les ingrédients dont vous avez besoin pour préparer un lot de bière de vacances parfaitement épicée.

Il y a même des caisses qui vous obligent à assembler vous-même le cadeau – un excellent choix pour ceux qui préfèrent un cadeau plus pratique. Cette tactique est en vente pour 100 $, 30 $ de rabais, et comprend une lame, des épingles, un paracord et tout ce dont vous avez besoin pour construire un couteau Tanto de style japonais.