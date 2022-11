Obtenez le 8QT Ninja Foodi Dual Zone pour moins de 120 $ pour le Black Friday

Si vous n’avez pas encore investi dans une, une friteuse à air est un incontournable. Cela fera cuire vos aliments plus rapidement et vous coûtera beaucoup moins cher en termes de paiement de la facture d’énergie. Et le Black Friday est le meilleur moment pour acheter, avec quelques bonnes affaires si vous vous déplacez rapidement.

Nous avons repéré une offre époustouflante sur la friteuse à air la plus recherchée du moment : la Ninja Foodi Dual Zone. Non seulement il est difficile à trouver en solde, mais il est souvent difficile à trouver en stock.

Mais en ce moment, vous pouvez l’acheter pour seulement 119,95 $, contre 199,99 $, ce qui vous permet d’économiser 44 %.

Achetez le Ninja Foodi Dual Zone pour 119,95 $

Il s’agit d’un modèle 8QT, vous offrant deux tiroirs de cuisson 4QT que vous pouvez utiliser indépendamment. Chacun a son propre panier de cuisson, ventilateur cyclonique et chauffage rapide. L’un des (rares) inconvénients d’une friteuse à air est que, contrairement à un four, vous ne pouvez cuire qu’un seul plat à la fois. Ce n’est clairement pas le cas ici – vous pouvez l’utiliser pour concocter tout un repas familial.

Ninja

Mais il existe également une fonction de cuisson assortie qui vous permettra de copier les paramètres de cuisson d’un tiroir à l’autre, de sorte que deux tiroirs ne signifient pas deux fois plus de travail.

Il dispose de six réglages de cuisson : frire à l’air, griller à l’air, rôtir, cuire, réchauffer et déshydrater, il est donc polyvalent et spacieux.

Malheureusement, cette offre n’est pas disponible au Royaume-Uni, mais le double cuisinier Ninja Foodi de 7,6 litres est en stock à Argos pour 200 £. Nous pensons que cela en vaut toujours la peine à ce prix et qu’il est susceptible de se vendre.

Pour parcourir le reste des meilleures remises sur les friteuses à air que nous avons trouvées, aux États-Unis et au Royaume-Uni, consultez notre tour d’horizon des offres sur les friteuses à air du Black Friday. Et pour voir les meilleures offres dans toutes les catégories technologiques, consultez notre section dédiée aux offres du Black Friday.