Obtenez l’Asus ZenBook 13 OLED pour moins de 500 £ aujourd’hui seulement

Les remises du Black Friday sont là, mais l’une des meilleures offres que vous trouverez sur n’importe quel ordinateur portable n’est disponible que pendant quelques heures de plus.

Chez le détaillant britannique Box, vous trouverez le dernier Asus ZenBook 13 OLED pour seulement 499,97 £. C’est une réduction importante de 400 £ sur le prix habituel, et à peine croyable compte tenu de ses spécifications et fonctionnalités. Le seul hic, c’est qu’il ne reste pas longtemps à ce prix – en fait, l’offre n’est disponible que aujourd’hui (14 novembre).

Obtenez cette offre Asus ZenBook 13 OLED de Box maintenant

Si cela ne suffisait pas, l’appareil est également éligible à la livraison DPD gratuite le lendemain. Si vous commandez avant 19h, cela peut arriver dès demain. Alternativement, vous pouvez cliquer et récupérer gratuitement dans plus de 2 500 magasins à travers le Royaume-Uni.

Box propose également un ensemble avec une souris sans fil Logitech et un sac pour ordinateur portable pour un supplément de 24,98 £, soit une économie supplémentaire de 10 £. Cliquez simplement sur “Ajouter les deux au panier” dans la case située sous les images principales. Mais c’est complètement facultatif et pas nécessaire pour obtenir la remise de 400 £.

Mais qu’est-ce qui en fait une si bonne affaire ? Essentiellement, cela signifie que vous obtenez un ordinateur portable haut de gamme à un prix abordable. Pratiquement aucun appareil à ce nouveau prix bas ne peut correspondre aux spécifications impressionnantes du Zenbook 13 OLED.

Asus

Outre un processeur Intel Core i5 de 11e génération très performant et des graphiques Iris Xe, il y a 8 Go de RAM et un généreux SSD de 512 Go. Comme son nom l’indique, cet écran Full HD (1920 × 1080) de 13,3 pouces est OLED, tandis que vous bénéficiez également d’une grande batterie de 67 Wh et d’une charge rapide de 65 W.

Ce dernier peut utiliser l’un des deux ports USB-C (tous deux Thunderbolt 4 pour un transfert de données rapide), plus il y a 1x USB-A, un port HDMI pleine taille et un lecteur de carte micro SD. Et ne vous inquiétez pas, malgré l’exécution de Windows 10 prêt à l’emploi, il est éligible pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11.

Si vous envisagez un nouvel ordinateur portable de tous les jours, le Zenbook 13 OLED convient à la plupart des gens, surtout à ce prix. Assurez-vous simplement d’en profiter avant la fin de la journée.

Aux États-Unis, le même modèle coûte 799,99 $ mais n’est actuellement pas réduit.

