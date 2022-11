Obtenez la tranquillité d’esprit à moindre coût avec jusqu’à 62 % de réduction sur les offres groupées de sonnettes vidéo Ring

Pouvoir garder un œil sur votre maison lorsque vous êtes absent peut vous aider à avoir l’esprit tranquille. Et vous n’avez pas besoin d’un service de surveillance professionnel coûteux pour ce faire. Il existe de nombreux systèmes de sécurité DIY simples sur le marché, comme celui d’Amazon. Faire sonner les sonnettes vidéo, et en ce moment vous pouvez en prendre un pour moins cher. Le détaillant en ligne offre actuellement jusqu’à 62 % de réduction sur certaines sonnettes vidéo et offres groupées, avec des prix à partir de seulement 60 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible.

Si vous êtes juste après la base à lui seul, vous pouvez le saisir en vente pour 40 $ de réduction dès maintenant, ramenant le prix à 60 $. Il s’agit d’une caméra HD sans fil et offre un son bidirectionnel pour que vous puissiez entendre et parler aux invités à votre porte, ainsi qu’un détecteur de mouvement intégré pour que vous puissiez recevoir des notifications en temps réel lorsque quelqu’un arrive. Vous pouvez le contrôler via l’application compagnon sur votre téléphone, mais la meilleure façon de tirer le meilleur parti de ces sonnettes vidéo est d’utiliser un affichage intelligent.

Si vous n’en avez pas déjà un, vous pouvez en saisir un en vente pour 70 $, vous permettant d’économiser 115 $ par rapport au prix habituel. L’Echo Show 5 est un écran intelligent compact avec un écran tactile de 5,5 pouces et un appareil photo de 2 mégapixels, et peut être utilisé pour les appels vidéo, vérifier la météo, mettre à jour votre emploi du temps et contrôler d’autres appareils intelligents compatibles Alexa dans votre maison. La sonnette vidéo Ring vous permet de vérifier instantanément un flux en direct de ce qui se passe à votre porte et de faire des annonces automatisées, bien que vous ayez besoin d’un aussi bien.

Amazon propose également une offre d’une journée sur un , mais vous devrez être membre Prime pour en profiter. La Doorbell Pro est similaire à la sonnette vidéo standard, mais offre un Wi-Fi double bande amélioré et des salutations Alexa automatiques (avec un ). Il convient également de noter qu’il s’agit d’une sonnette filaire et qu’elle devra être intégrée au câblage de votre sonnette existante. Le pack comprend également un Ring Chime Pro, qui est un haut-parleur pour amplifier le son de votre sonnette Ring, mais sert également d’extension Wi-Fi pour augmenter la portée de votre réseau jusqu’à 2 000 pieds carrés. Les membres Prime peuvent saisir ce forfait pour 150 $, 70 $ de réduction sur le prix habituel, mais seulement jusqu’à 23 h 59 PT (2 h 59 HE) ce soir.

Avant de faire votre achat, vous voudrez vous assurer que vous vous sentez à l’aise avec La relation de Ring avec les forces de l’ordre, mais vous pouvez toujours désactiver certains paramètres de partage de données de Ring pour plus de confidentialité. Si vous voulez toujours la sécurité supplémentaire de savoir ce qu’il y a de l’autre côté de votre porte, profitez de cette bonne affaire pendant qu’elle dure.