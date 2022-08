Obtenez la tranquillité d’esprit à moindre coût avec jusqu’à 40 % sur les kits et équipements de sécurité Eufy

Vous ne voulez probablement pas rogner sur la sécurité de votre maison. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas profiter de beaucoup d’équipements de sécurité lorsqu’ils se présentent. Aujourd’hui seulement, Amazon offre des remises allant jusqu’à 40 % sur une variété de caméras et de systèmes de sécurité intérieure et extérieure Eufy. Ces offres expirent ce soir à 23h55 PT (2h55 HE).

La meilleure partie de l’équipement de sécurité domestique Eufy est que la plupart d’entre eux peuvent être utilisés sans abonnement au service de sécurité, ce que de nombreux autres systèmes nécessitent, il n’y a donc pas de frais mensuels. Pour assurer la sécurité de votre maison, suivez simplement les instructions d’installation et n’oubliez pas de remplacer occasionnellement la batterie et la carte microSD.

Il y a quelques pièces d’équipement différentes que vous pouvez ramasser lors de cette vente. Si vous avez une maison plus grande et que vous voulez vous assurer que vous couvrez toutes vos bases, vous pouvez saisir ceci en vente pour 350 $, 140 $ de rabais sur le prix habituel. Il comprend trois Eufy Cam 2 Pro, qui sont équipés de capacités de vision nocturne et d’un indice de protection contre les intempéries IP67, ainsi qu’un Eufy HomeKit, qui stocke sans fil les images des caméras. Ou, si vous n’avez besoin que d’une seule caméra, vous pouvez vous procurer cette en vente pour 70 $ de rabais lorsque vous activez le coupon instantané, ramenant le prix à seulement 160 $. Parce qu’il dispose d’une connectivité cellulaire, c’est un excellent choix pour surveiller des emplacements distants sans Wi-Fi, et avec un indice de protection contre les intempéries IP67, il est également protégé contre les conditions difficiles.

Si vous souhaitez ajouter quelques équipements supplémentaires à votre configuration de sécurité, vous pouvez également vous procurer ceci pour 70 $ de réduction, ramenant le prix à seulement 110 $. Ou prenez ceci avec audio bidirectionnel pour seulement 100 $, la moitié du prix habituel lorsque vous activez le coupon instantané sur la page du produit.