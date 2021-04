– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Les friteuses à air sont vraiment un appareil de cuisine transformateur. Si vous aimez les aliments délicieux et croquants, ces machines pratiques vous permettront de cuisiner vos collations frites préférées tout en éliminant la plupart de la graisse et de l’huile malsaine. Ils ont attiré une légion de fans, et si vous souhaitez les rejoindre, vous pouvez obtenir la meilleure que nous ayons jamais testée – la friteuse à air Philips haut de gamme XXL – à un prix très bas.

Cette machine, qui coûte généralement 299,95 $, est actuellement en vente chez Philips pour seulement 249,95 $, ce qui représente une économie totale de 50 $. (Notez que vous pouvez l’obtenir pour le même prix sur Amazon si vous préférez.) Nous n’avons pas vu cette machine à un prix aussi bas depuis février. Bien qu’il s’agisse toujours du côté le plus coûteux des appareils de cuisine, nous pensons que cela en vaut la peine pour un appareil qui vous permettra d’éviter la file d’attente de la restauration rapide pour préparer toutes les friandises croustillantes de vos rêves à la maison.

Cette machine géante était une puissance dans notre cuisine d’essai, gagnant notre première place pour les meilleures friteuses à air de 2021. Elle cuisinait tout ce que nous lui jetions à la perfection, des frites les plus délicieuses aux choux de Bruxelles appétissants (donc fondamentalement toutes les applications et les côtés que vous voudrez), même en manipulant un poulet entier avec des résultats de qualité restaurant.

Ce modèle utilise en particulier la technologie «twin TurboStar» qui permet à un mécanisme de convection de faire circuler en permanence la chaleur avec un flux d’air à haute puissance. Cet air chaud cuit ensuite les aliments à un rythme rapide, éliminant tout excès de graisse et d’huile que vous obtiendriez de la friture traditionnelle. Même en préparant de grandes portions de taille familiale, notre testeur a constaté que le Philips XXL était disponible sur tous les fronts.

Bien qu’elle soit un peu plus grande que les autres friteuses à air et qu’elle puisse prendre de l’espace supplémentaire sur votre comptoir, les résultats, comme on dit, en valent la peine. De plus, le tiroir antiadhésif et le panier à aliments amovibles inclus vont au lave-vaisselle, le nettoyage sera donc un jeu d’enfant.

Dans l’ensemble, cette machine est rapide, pratique et puissante – et grâce à cette offre, vous pouvez l’ajouter à votre arsenal de cuisine pour un vol.

