Obtenez la Google Pixel Watch pour 60 $ de moins avec cette offre

Il y a beaucoup de montre intelligente options là-bas, et bien que l’Apple Watch reste un premier choix pour beaucoup de gens, si vous êtes un fan d’Android, vous ne pouvez pas battre le Montre Google Pixel.

Cette alternative solide à Apple Watch est notre préférée Montre connectée Android pour 2023 – et vous pouvez trouver de très bonnes offres Pixel Watch en ce moment. Amazone, Meilleur achat, Walmart, Cible et le Boutique Google offrent une remise de 50 $ sur la version Wi-Fi de la Pixel Watch, portant le prix à 300 $. Cependant, Wellbots il adoucit actuellement l’offre avec un rabais supplémentaire de 10 $ – utilisez simplement le code promotionnel NOUVEAU10 à la caisse, et vous pouvez en acheter un pour seulement 290 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu.

La Google Pixel Watch est élégante et élégante, avec un écran OLED de 41 mm. Mais il regorge également de fonctionnalités utiles. D’une gamme de capteurs de santé, y compris une application ECG et un suivi de l’oxygène sanguin, aux paiements sans contact via Google Wallet, des notifications au poignet, une résistance aux rayures et à l’eau pour la durabilité et plus encore, cette montre est une centrale électrique. Il a même remporté un CNET Editors ‘Choice Award l’année dernière. Et vous n’avez pas besoin d’un téléphone Pixel pour utiliser cette montre intelligente – elle est compatible avec tous les téléphones Android actuels.

Il convient de noter que la durée de vie de la batterie de cette smartwatch n’est pas aussi forte que les autres options disponibles, alors attendez-vous à recharger votre Pixel Watch tous les jours, surtout si vous utilisez les fonctions GPS ou le suivi du sommeil. Cependant, si cela ne vous dissuade pas, c’est une excellente montre connectée. Vous bénéficierez également de six mois de Fitbit Premium inclus lors de votre achat.

