Obtenez la carte SIM illimitée d’O2 pour 15 £ par mois avec Apple Music gratuit

Dans le cadre de ses soldes d’été annuelles, O2 réduit le prix de son forfait SIM illimité uniquement à seulement 15 £ par mois pendant six mois sur un forfait de 24 mois. De plus, O2 lance également six mois d’Apple Music gratuitement.

Vous pouvez mettre la main sur Forfait O2 SIM uniquement avec Apple Music ici. Un abonnement Apple Music coûte généralement 9,99 £ par mois, c’est donc une bonne affaire.

Le forfait téléphonique monte à 30 £ par mois après les six premiers mois – mais vous économiserez toujours environ 90 £ sur le contrat de deux ans par rapport à ce que vous paieriez au prix fort. En plus des données illimitées, vous obtenez également des SMS et des appels illimités, plus un autre supplémentaire gratuitement, dont six mois de Disney+ ou Amazon Music Unlimited, ou 12 mois d’Audible, Calm, Amazon Prime Video ou McAfee Mobile Security Plus. La vente comprend également des forfaits similaires avec Apple Music sur les combinés, y compris le iPhone 12, les Samsung S21 Ultra et le iPhone XR. En outre, O2 offre également des avantages aux clients via O2 Priority, notamment des Greggs gratuits les vendredis et samedis. Vous pouvez consulter plus de plans et d’offres dans notre tour d’horizon des meilleures offres sur les contrats SIM uniquement pour juillet.