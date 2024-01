Obtenez jusqu’à 70 $ de réduction sur l’Apple Watch Series 9 et 50 $ de réduction sur l’Apple Watch Ultra 2 chez Best Buy

Le meilleur achat est organiser une vente Apple Watch cette semaine, proposant des prix historiquement bas sur l’Apple Watch Series 9 et des offres intéressantes sur l’Apple Watch Ultra 2. Ces offres sont accessibles à tous et ne nécessitent pas que vous ayez un abonnement My Best Buy Plus ou Total.

Les prix commencent à 329,00 $ pour l’Apple Watch Series 9 GPS 41 mm, en baisse de 399,00 $ et passe à 359,00 $ pour l’Apple Watch Series 9 GPS 45 mm, en baisse de 429,00 $. Best Buy propose tous les modèles en aluminium de la GPS Apple Watch Series 9 en vente, vous pouvez donc obtenir les couleurs Starlight, Pink, Midnight, Silver et PRODUCT (RED) en vente à ces prix record.

Best Buy propose également l’Apple Watch Ultra 2 en vente, disponible à 749,00 $, en baisse de 799,00 $. Celui-ci est le deuxième meilleur prix, et il est également disponible dans toutes les configurations sur Best Buy. Cela signifie que vous pouvez obtenir les configurations Ocean Band, Alpine Loop et Trail Loop (toutes en plusieurs tailles) à ce prix réduit.

Depuis la semaine dernière, une interdiction de vente a été rétablie aux États-Unis sur tout modèle d’Apple Watch vendu par Apple et doté d’un capteur d’oxygène dans le sang. Alors que les modèles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 achetés directement auprès d’Apple sont actuellement dotés d’une détection d’oxygène dans le sang désactivée, les détaillants comme Best Buy peuvent continuer à vendre via leurs stocks existants qui incluent cette fonctionnalité.

