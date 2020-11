Obtenez jusqu’à 65% de réduction sur les cartes microSD Extreme de SanDisk

Pour le Black Friday, Amazon a réduit les cartes microSD Extreme de SanDisk jusqu’à 65%. La remise réelle dépend de la capacité, ainsi que du prix d’origine qu’Amazon a décidé d’utiliser.

Comme nous tous, ces prix «Was» changent tout le temps, donc vous ne savez jamais vraiment combien de rabais vous obtenez. Laissez-nous vous assurer, cependant, que ce sont des prix intéressants pour ces cartes.

Ne les confondez pas avec les petites cartes SanDisk Ultra. Elles peuvent avoir la même apparence et le même son, mais les versions Extreme sont celles que vous voulez si vous avez besoin des meilleures performances.

Ils sont évalués pour (jusqu’à) 90 Mo / s en écriture et 160 Mo / s en lecture. Et si vous connaissez vos normes microSD, ce sont U3, A2 et V30. Mais avec ces vitesses de lecture et d’écriture, la gamme Extreme va bien au-delà des performances demandées.

Fondamentalement, cela signifie que vous pouvez insérer cela dans tout ce que vous voulez: un drone 4K, une caméra d’action, une caméra de tableau de bord ou une Nintendo Switch, un téléphone Android ou autre chose et cela ne vous causera aucun problème. Il enregistrera des vidéos 4K à l’infini et chargera vos applications et vos fichiers si vous l’utilisez dans un téléphone, une tablette ou une console de jeux avec un délai minimal.

Comme mentionné, la plus grande réduction (basée sur le prix d’origine) est de 65% sur la capacité de 128 Go, ce qui la ramène à 16,99 £.

Le 256 Go est de 31,99 £, et est également le coût le plus bas par gigaoctet à 12,5p. La carte de 400 Go coûte 59,99 £ – le prix le plus bas jamais vendu par Amazon – est une valeur légèrement inférieure à 15p par Go, mais reste une bonne affaire si vous avez besoin de autant d’espace et que votre appareil le prend en charge.

Si vous ne prévoyez pas d’utiliser la carte pour la vidéo 4K ou les jeux, vous feriez peut-être mieux d’économiser de l’argent en achetant les cartes microSD SanDisk Ultra à la place. Ils conviennent parfaitement pour enregistrer des vidéos Full HD et pour une utilisation sur des téléphones où les performances n’ont pas besoin d’être les meilleures possibles.

Notez également que certaines versions sont livrées avec un adaptateur de carte SD pleine taille, et d’autres non.

Consultez notre tour d’horizon des meilleures cartes microSD pour des options alternatives, ainsi que nos meilleures offres Black Friday.