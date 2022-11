Obtenez jusqu’à 63% de réduction sur les outils et accessoires DeWalt lors de la vente du cyber lundi d’Amazon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Cyber ​​lundi est à nos portes, et cela signifie qu’il y a encore des offres disponibles après le Black Friday avec des remises importantes. À l’heure actuelle, Amazon propose une offre Cyber ​​​​Monday jusqu’à Outils et accessoires DeWalt, juste à temps pour votre prochain projet de rénovation domiciliaire.

Lire la suite: Plus de 100 offres Cyber ​​​​Monday à découvrir sur Amazon après le Black Friday

Lors de cette vente, vous aurez la possibilité de vous procurer quelques produits de première nécessité, comme ce pour 199 $ (économisez 9 %), qui comprend une perceuse, une visseuse à percussion, une lampe de travail à DEL et d’autres outils utiles. Vous pouvez utiliser ceci pour 25 $ (économisez 63 %) avec un kit combiné et percez avec précision des matériaux tels que le bois. Et quand vous avez besoin d’un ensemble d’outils, procurez-vous ceci pour 112 $ (économisez 58 %).

Il existe d’autres offres DeWalt à saisir si vous en avez besoin, comme celle-ci pour 299 $ (économisez 21 %) et 112 $ (économisez 28%), alors que cela pour seulement 129 $ (économisez 17 %).

Pour toute la vente sur les outils et accessoires DeWalt, rendez-vous sur avant la fin de cette offre Cyber ​​​​Monday.