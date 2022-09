Obtenez jusqu’à 61% de réduction sur l’équipement de camping Sun Joe et Bliss sur Amazon

Il fait plus froid, mais cela ne veut pas dire que le camping à l’extérieur devrait cesser. Profitez de cette vente sur Amazon pour qui peut élever votre prochain voyage, peu importe la météo.

Les produits les plus abordables en vente sont les hamacs Bliss. Le plus cher du lot ne coûte que 79 $ et comprend des poutres de support pour vous maintenir soutenu sans avoir besoin de l’attacher à un arbre. Des hamacs encore plus économiques existent pour aussi peu que 18 $. Ceux-ci sont compatibles avec une tige de support ou peuvent être suspendus à un arbre.

Éloignez la neige embêtante sans utiliser d’essence, d’huile ou de mise au point.

Cela a un arrêt automatique à votre pression préréglée.

Une lumière qui peut briller jusqu’à 700 mètres.

Il existe également des outils disponibles pour vous aider à réussir votre voyage de camping. S’il y a de la neige qui entrave votre chemin vers l’endroit idéal pour planter votre tente, utilisez ce lanceur Snow Joe pour 160 $ ​​(économisez 68 $). Si vous avez besoin d’une pression parfaite, il y a toujours ce gonfleur de pneu Sun Joe abordable à 57 $ que vous pouvez utiliser pour votre voiture, votre vélo et votre moto. Alors que cette lampe de poche Sun Joe à 80 $ (économisez 20 $) peut vous sortir de l’obscurité en un rien de temps. L’avantage de tous ces produits est que, même s’ils fonctionnent pour le camping, vous pouvez également tout emballer et le ramener à la maison pour l’utiliser également.

Vous voulez du matériel de camping neuf à prix réduit ? Découvrez le reste de ceci vente avant qu’elle ne se termine.