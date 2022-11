Obtenez jusqu’à 600 $ de rabais sur les projecteurs laser Nebula avec les premières offres du Black Friday sur Amazon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Projecteurs ont gagné en popularité ces dernières années, notamment avec la montée en puissance de services de diffusion en continu. Les options de haute qualité s’accompagnent le plus souvent d’un prix élevé, mais avec Vendredi noir sur le chemin, nous avons trouvé des réductions qui valent le détour.

Nebula propose une gamme complète de projecteurs portables haut de gamme avec une variété de fonctionnalités, et à l’heure actuelle, Amazon a dans le cadre de ses premières offres du Black Friday. Peu importe où vous prévoyez de vous réunir avec vos amis et votre famille pendant les fêtes de fin d’année, un projecteur Nebula peut vous aider à divertir toute la famille, mais ces offres expirent ce soir.

Si vous voulez un projecteur stellaire qui peut fournir une taille d’image jusqu’à 150 pouces, le peut valoir le coup. C’est 600 $ de rabais en ce moment, ce qui porte le prix à seulement 1 600 $. Cette centrale électrique de 2 400 lumens analyse automatiquement votre espace et adapte l’écran de projection à la taille sans qu’aucun meuble ou autre décor ne vous gêne. Il est équipé d’Android TV 10, de puissants haut-parleurs doubles de 10 watts et de tweeters de 5 watts, est suffisamment lumineux pour être vu pendant la journée, fournit des images 4K et dispose d’un son Dolby immersif que vous pouvez utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur.

Et pour le cinéphile passionné qui cherche à économiser quelques dollars, vous apprécierez peut-être le , qui offre une luminosité de 1 500 lumens, un son à 360 degrés et offre toujours une taille d’image allant jusqu’à 150 pouces. Bien que l’image ne soit pas aussi lumineuse et que vous n’ayez pas la configuration de réglage automatique du modèle susmentionné, ce projecteur dispose d’un zoom numérique intégré auquel vous pouvez accéder depuis la télécommande pour des réglages faciles. Il est actuellement réduit à seulement 1 100 $, ce qui vous permet d’économiser 500 $ sur le prix courant.

Et pour ceux qui recherchent l’option la plus économique, pensez au . Le projecteur de la taille d’une pinte est ultra-portable, vous permettant d’emporter votre divertissement partout avec vous. Il est rechargeable, avec une batterie qui offre jusqu’à quatre heures de lecture à la fois. À 200 lumens, ce projecteur est mieux apprécié dans les environnements à faible luminosité, mais il possède un haut-parleur de 8 watts, une résolution de 720p et atteint une taille d’écran maximale de 100 pouces. Il est actuellement en vente au prix de 376 $, soit une économie de 94 $.

Vous cherchez d’autres options ? Assurez-vous de magasiner le des modèles de projecteurs Nebula disponibles sur Amazon, et continuez à vérifier toutes les offres du Black Friday qui se déroulent sur Walmart, Cible, Meilleur achat et d’autres détaillants.