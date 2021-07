Obtenez jusqu’à 60% de réduction sur les sacs de la marque et plus

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Michael Kors a conquis des légions de fans pour son style américain classique au fil des ans, mais ces pièces preppy-with-a-twist peuvent prendre une grosse partie de votre portefeuille. Cependant, nous avons de bonnes nouvelles : à l’heure actuelle, certains des produits les plus appréciés de la marque, notamment les sacs à main, les portefeuilles et les montres, bénéficient d’une réduction pouvant atteindre 60% lors de son événement Sale Away. Cela signifie que vous pouvez obtenir un sac à main Michael Kors pour moins de 70 $ !

À travers Lundi 12 juillet, il y a une grande sélection de sacs à main élégants, de superbes montres, de portefeuilles compacts et plus encore disponibles à des remises importantes. Non seulement cela, mais vous bénéficierez également d’une livraison terrestre standard gratuite sur tous les achats en ligne aux États-Unis.

Rangez vos affaires avec style avec le sac à bandoulière trois-en-un en cuir saffiano, désormais disponible en couleur corail pour 65,60 $, soit 262,40 $ sur le prix catalogue de 328 $. Plus de 200 clients ont donné à ce sac une évaluation 5 étoiles, car ils ont été impressionnés non seulement par ses couleurs vives, mais aussi par sa taille, qui, selon eux, offre de l’espace pour plusieurs petits objets essentiels.

Pour quelque chose de sportif pour l’homme de votre vie, il y a cette doudoune matelassée, maintenant disponible à 76% de réduction. Cela fait passer le prix de 248 $ à 59 $ ! Les acheteurs ont donné à cette pièce les meilleures notes pour les avoir aidés à survivre à l’hiver – un fan a déclaré que sa veste rouge était si « douce, très chaude et confortable » qu’il a dû en acheter une deuxième en noir.

Ces produits sont chauds, alors n’attendez pas, achetez les meilleurs produits maintenant, avant que ces prix n’augmentent comme les températures estivales.

