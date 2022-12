Obtenez jusqu’à 60% de réduction sur les jouets STEM pour enfants avec cette offre Amazon

Le jeu est important pour les enfants, mais saisir des jouets qui ont une tournure éducative peut également susciter l’intérêt des enfants pour la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, les aidant à développer de nombreuses compétences à un âge précoce, ce qui est l’une des raisons. Jouets STEM sont devenus une option si populaire ces dernières années.

À l’heure actuelle, Amazon propose des jouets STEM conçus pour les enfants de 4 à 10 ans avec des remises allant jusqu’à 60 %. Ce sont des kits d’apprentissage qui incluent des pièces tactiles et un accès à des programmes via une application pour enseigner la résolution de problèmes, la créativité, la logique et d’autres capacités importantes. Les kits incluent des options axées sur , et plus encore – il y a même un interactif .

Il y a un de jouets STEM primés disponibles sur Amazon dans le cadre de cette vente, mais gardez à l’esprit que les enfants devront avoir accès à une tablette ou à un téléphone compatible pour jouer, et ces appareils sont vendus séparément. Si vous êtes d’accord avec cela, découvrez ci-dessous certains des plus grands faits saillants de la vente.

Jouer au Tacto de Shifu est actuellement réduit de 40 %, ce qui porte le prix à 30 $. Il initie les enfants à l’idée de code à travers de petites séquences d’interactions avec des éléments visuels, et non des blocs de code. Il intègre les concepts fondamentaux du codage comme l’entrée-sortie, le séquençage, la décomposition et la ramification à travers trois jeux avec plus de 200 défis qui augmentent en difficulté à mesure que les enfants progressent.

Si vous voulez que vos enfants apprennent la musique, le est actuellement réduit de 60 %, ce qui ramène le prix de 100 $ à seulement 40 $. Il se concentre sur l’apprentissage du piano via un mini clavier qui se synchronise avec l’application et initie les enfants aux notes de musique et plus encore, ainsi que la possibilité de s’entraîner à jouer plus de 50 chansons.

Il y a même un disponible pour 90 $ (économisez 120 $) qui comprend Plugo Count pour apprendre les mathématiques, Plugo Letters pour épeler et apprendre de nouveaux mots et Plugo Link pour résoudre des énigmes avec des blocs magnétiques. Avec 15 jeux interactifs et plus de 750 niveaux, votre enfant peut progresser et acquérir des compétences précieuses pendant longtemps.

