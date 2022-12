Obtenez jusqu’à 58% de réduction sur les jouets et ensembles de jeu Little Tikes aujourd’hui sur Amazon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Avez-vous déjà commencé votre magasinage des Fêtes? Trouver le cadeau parfait pour tout le monde sur votre liste peut être un défi de taille, mais si vous commencez tôt, il est plus facile de trouver des trouvailles intéressantes à des prix avantageux. En ce moment, Amazon a marqué vers le bas jusqu’à 58 %. Cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui jusqu’à épuisement des stocks, et nous avons déjà vu certains articles se vendre, alors n’attendez pas trop longtemps pour faire votre achat si vous voyez quelque chose que vous aimez.

Il existe un certain nombre de jouets amusants et d’ensembles de jeu disponibles dans la vente d’une journée d’Amazon. Le trois en un l’ensemble de jeu est réduit de 44%, portant le prix de 110 $ à 61 $ aujourd’hui. Il est livré avec plus de 30 accessoires. La coin lecture est également un excellent espace de jeu, et il est disponible pour seulement 55 $.

Et si vous voulez faire des folies, le Le 12 volts roulant coûte 245 $ en ce moment (économisez 105 $). Il est conçu pour les enfants de 3 à 6 ans et dispose de ceintures de sécurité pour assurer la sécurité du conducteur et du passager. Il y a aussi un videur gonflable disponible pour 150 $, vous permettant d’économiser 160 $ ​​sur le prix courant. Il comprend un souffleur robuste, des patchs de réparation, un sac de rangement et plus encore, et est destiné aux enfants de 3 à 8 ans. Il y a aussi un vrai bois maison de poupée disponible au même prix.

Et si vous recherchez des offres à moins de 20 $, il existe quelques options, notamment la tout en haut de cette gamme — c’est un vélo à trois roues destiné aux enfants de 1 à 3 ans, ainsi qu’un ensemble de jeu et un 20 pièces ensemble de jeu pour 9 $ chacun. Et si vous voulez planifier à l’avance les plaisirs de l’été, le le jouet aquatique d’extérieur est en baisse de 48 % et le rose l’ensemble est réduit de 33%, ce qui porte le prix des deux à seulement 16 $.

Il y a aussi une tonne d’autres options disponibles, donc si vous voulez attraper un super cadeau pour tous les enfants sur votre liste de courses cette année, assurez-vous de consulter le sur Amazon avant l’expiration de ces offres.

