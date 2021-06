Obtenez jusqu’à 500 £ de cashback sur les nouveaux téléviseurs Hisense 2021

Le tournoi Euro 2021 a peut-être commencé, mais il est encore temps d’acheter un nouveau téléviseur et d’améliorer votre expérience de visionnage du football. La bonne nouvelle est que Hisense, le partenaire TV officiel de l’Euro 2020, offre jusqu’à 500 £ de cashback sur sa gamme de téléviseurs 2021.

Alors que les plus grosses offres de cashback concernent d’énormes modèles Laser 4K, il y a encore jusqu’à 400 £ de cashback disponibles sur une gamme de téléviseurs plus traditionnels, y compris QLED, ULED et OLED. Le tout avec HDR et Freeview Play intégrés

Notez que ce ne sont que les plus grandes tailles des modèles non laser que vous trouverez ce cashback de 400 £, mais vous économiserez au moins 100 £ sur les modèles moins chers – une économie décente. Cela signifie que vous pouvez obtenir un nouveau téléviseur pour regarder le foot pour aussi peu que 499 £. L’option la moins chère est l’A7G (photo), qui commence à 50 pouces et utilise la technologie QLED comme de nombreux modèles Samsung. Il possède à la fois les normes HDR10 et Dolby Vision ainsi que la technologie de son surround Dolby Atmos. Si vous avez un peu plus à dépenser, U8G utilise le panneau amélioré ULED IMAX de Hisense tandis que l’A9G est le modèle OLED phare de la société pour 2021. Ils sont tous deux disponibles en 55 ou 65 pouces. Le plus gros cashback est disponible sur le L5, le projecteur laser à ultra courte portée de Hisense, offrant des tailles allant jusqu’à 100 pouces où vous pourrez vraiment voir chaque faute ou plonger. Les revendeurs au Royaume-Uni incluent Amazone, Argos, AO, Boîte et Currys PC Monde. Le concours d’Hisense pour gagner des billets pour la finale de l’Euro 2020 est fermé en termes de période d’achat, mais les achats effectués jusqu’au 29 juin sont toujours éligibles pour un tirage comprenant des centaines de prix. Découvrez plus de détails sur le concours. Voici les modèles Hisense avec jusqu’à 400 £ de cashback : A7G (2021) U8G (2021) 55-65 pouces

4K ULED

HDR10+, IMAX amélioré, Dolby Vision, Dolby Atmos

Voir à Hisense A9G (2021) Voici les modèles Hisense avec 500 £ de cashback : Écran Sonique L5 (2021) L5 (2021) L5 (2020)