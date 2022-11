Obtenez jusqu’à 50% de réduction sur Puma pendant sa vente d’économies de vacances

Les vacances sont à nos portes, les soldes aussi. Puisque la plupart des gens ont tendance à offrir des cadeaux sous forme de vêtements, pourquoi ne pas les trouver dans un endroit tendance ? En ce moment, Puma gère un .

Que vous ou quelqu’un que vous connaissiez ayez besoin d’un nouvel équipement d’entraînement ou de quelque chose pour vous détendre, vous le trouverez pendant cette vente sur des articles à prix réduits nouvellement (et de retour).

Il y a un peu plus de 800 choix de vêtements, chaussures et accessoires pour hommes et femmes. Les articles les moins chers cette fois-ci ne sont pas des chaussettes, mais plutôt des chemises et des hauts courts à partir de 13 $. Le maximum que vous dépenserez est de 65 $ pour .

Si vous recherchez des vêtements de sport simples et des vêtements de sport pour hommes et femmes, jetez un coup d’œil à ceux-ci pour 30 $ (économisez 15 $) et ces , également pour 30 $. Complétez votre look avec un sweat à capuche comme celui-ci pour 30 $ (économisez 15 $).

Il y a aussi beaucoup de chaussures en vente. L’un des best-sellers de Puma en vente sont ces pour 45 $ (économisez 20 $). Alors que ces sont de 15 $. D’autres options vestimentaires incluent celles-ci pour 40 $ (économisez 20 $), un 40 $ et pour 20 $.

Lire la suite: Guide des cadeaux des fêtes 2022 : les meilleurs choix des éditeurs de Crumpe