Obtenez jusqu’à 40% de réduction sur les ensembles Lego avec cette offre anticipée du Black Friday

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vendredi noir est dans moins d’une semaine. Et que vous fassiez un peu de magasinage de vacances pour l’enfant de votre vie ou que vous cherchiez à gâter l’enfant en vous, Amazon a rassemblé une sélection de pour le constructeur créatif en chacun de nous. Avec des kits allant des fandoms aux fonctionnalités, il est facile de trouver ce que vous cherchez ou dont vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. En ce moment, pendant Les soldes du Black Friday d’Amazon événement, vous pouvez économiser jusqu’à 40 % sur certains ensembles Lego pour les vacances à venir.

Décoller dans l’espace ou visiter une galaxie lointaine, très lointaine n’a jamais été aussi facile, avec le Lego Creator 3-en-1 , et ensembles. La navette et le raider sont respectivement réduits à 34 $ et 38 $, tandis que le toujours populaire Star Wars Millennium Falcon est réduit à 137 $ – une réduction de 33 $.

Les enfants à la recherche de fantaisie, de magie et d’aventure pourraient apprécier de Frozen, qui est à 30% de réduction (portant le prix à 56 $), ou l’énorme 1 949 pièces ensemble, soit 119 $ après application de la réduction de 30 %.

Et si vous êtes fan de super-héros, vous avez le choix entre Marvel ou DC, avec 20 % de réduction sur ou , qui a une démarque de 18 % – ou obtenez-en un de chaque. Et si vous êtes à la recherche du super fabuleux, Lego a réduit de 40 % le coût de , ce qui signifie que vous ne paierez que 60 $ pour un ensemble avec toutes les mini-figues dont vous avez besoin. Avec toutes ces offres et plus encore, c’est le moment idéal pour prendre un petit quelque chose d’amusant sous le sapin.

