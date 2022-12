Obtenez jusqu’à 39% de réduction sur les centrales électriques d’Anker

Il semble presque impossible de survivre sans électricité aujourd’hui. Que vous souhaitiez recharger votre téléphone ou votre tablette pendant une panne de courant ou que vous ayez besoin d’une centrale électrique capable de faire fonctionner un gril électrique ou une cafetière pendant un voyage, avoir de l’électricité quand vous le souhaitez et où que vous alliez est une grande priorité pour beaucoup de gens. Et en ce moment, Amazon a réduit certaines centrales électriques Anker pour vous garder connecté, peu importe ce qui vous arrive.

Un des nos centrales électriques portables préférées de l’année est . Régulièrement de 1 400 $, cette centrale électrique portable de 1 500 watts à 13 ports est une excellente sauvegarde qui est en vente pour seulement 980 $ en ce moment. Il dispose d’une batterie LiFePO4 plus récente qui peut durer jusqu’à six fois plus longtemps que les batteries lithium-ion standard de certains autres modèles. Cela signifie que cette batterie peut exécuter 3 000 cycles ou plus. Il vient même avec une garantie de cinq ans. Cette centrale électrique se recharge jusqu’à 80 % en seulement une heure, ou en 3,6 heures en utilisant des panneaux solaires (vendus séparément). Que vous ayez besoin d’alimenter une cafetière ou d’autres appareils lors d’un voyage de camping ou que vous ayez simplement besoin d’une sauvegarde pour les téléphones, les machines CPAP et plus de puissance pendant une tempête, le 757 est une bonne option.

Si vous cherchez quelque chose d’un peu moins cher, Anker a également un rabais de 130 $ sur le , ce qui signifie que vous ne paierez que 420 $ pour le moment. Cette centrale électrique de 500 watts peut se recharger à 80 % en moins de 2,5 heures (4 avec des panneaux solaires en option) et contient suffisamment d’énergie pour recharger le smartphone moyen 40 fois avant qu’il ait besoin d’être rechargé. Il arbore une batterie LiFePO4, tout comme le 757 et est également livré avec une garantie de cinq ans. Il dispose de neuf ports et peut alimenter jusqu’à quatre appareils CA simultanément.

Et bien qu’il ne s’agisse pas d’une centrale électrique en soi, le est également réduit de 130 $ en ce moment et peut vous aider à connecter tout ce qui est imaginable avec son design 13-en-1. Il est équipé pour fournir une charge rapide à plusieurs appareils, prenant en charge jusqu’à 85 watts de charge via le port amont Thunderbolt. Le port d’alimentation USB-C et le port en aval Thunderbolt prennent respectivement en charge une charge rapide de 18 et 15 watts. Le port USB-A 3.0 à l’avant prend en charge 7,5 watts pour charger des appareils plus petits comme des montres intelligentes ou des écouteurs. Cette station d’accueil est compatible avec les ordinateurs portables Windows et les MacBook non M1 équipés d’un port Thunderbolt 3 ou 4. Notez que cet appareil n’est pas compatible avec les ordinateurs portables MacBook M1, Linux ou Chrome OS.

Vous pouvez également consulter sur d’autres appareils Anker sur Amazon pendant une durée limitée.