Obtenez jusqu’à 30% de réduction sur les ustensiles de cuisine Made In pour le Memorial Day

Les ustensiles de cuisine haut de gamme ont souvent un prix élevé, mais vous n’avez pas besoin d’être un chef professionnel pour bénéficier de matériaux de haute qualité dans votre cuisine. Investir dans des ustensiles de cuisine solides, des ustensiles de cuisson, des couteaux et d’autres éléments essentiels de la cuisine peut vous aider à assurer une cuisson uniforme de vos aliments et à ce que vos produits durent longtemps. De nombreux détaillants ont déjà commencé à offrir des rabais sur des centaines de produits pour le Memorial Day, et notre marque préférée d’ustensiles de cuisine destinés aux consommateurs, Made In, a également décidé de réduire les prix de certains articles, réduisant certains de ses meilleurs vendeurs jusqu’à 30 %. Vous pouvez profiter de cette offre jusqu’au 31 mai.

Fabriqué en Kit de démarrage 6 pièces gagné une place sur nos meilleurs ensembles de batterie de cuisine que vous pouvez acheter. C’est une excellente option pour tous ceux qui cherchent à développer ou à démarrer une collection d’ustensiles de cuisine haut de gamme. Il est livré avec une poêle antiadhésive en acier inoxydable, une poêle à frire, une casserole et une marmite. Et il est réduit à seulement 477 $ en ce moment. Mais si vous souhaitez revoir totalement votre collection, vous pouvez passer à cet impressionnant Ensemble en acier inoxydable de 13 pièces. À 25% de réduction, le prix tombe à 972 $, ce qui vous permet d’économiser 324 $ sur le prix habituel, ce qui en fait une bonne affaire pour ceux qui sont prêts à faire des folies sur un gros ensemble.

Pour les amateurs de pâtes, investir dans le Marmite recouverte d’acier inoxydable de 8 pintes avec un insert pour pâtes peut faciliter la préparation de vos plats préférés. Vous pouvez même l’utiliser pour cuire vos légumes à la vapeur. Il est disponible pour 223 $ en ce moment, vous permettant d’économiser 105 $ sur son prix courant habituel. Et tous les cuisiniers peuvent bénéficier d’un jeu de couteaux fiable. Ce ensemble de 4 pièces comprend un couteau de chef, un couteau à pain, un couteau à éplucher et un couteau Nakiri – et il est actuellement réduit de plus de 100 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 305 $ lors de cette vente.

Il y a une tonne d’autres démarques, y compris ce 4 pièces ensemble de verres à vin pour 47 $ (économisez 32 $) ou ce 5,5 pintes Four néerlandais pour 212 $ (économisez 37 $), alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente chez Made In pour trouver les pièces parfaites à ajouter à votre cuisine.