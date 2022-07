Obtenez jusqu’à 30 % de réduction sur la technologie chez Target

La rentrée scolaire est là. Si vous recherchez la dernière technologie pour vous ou votre étudiant, mais que vous ne voulez pas payer de supplément, consultez la dernière vente de Target. Tu peux recevoir . Les ordinateurs portables, tablettes, calculatrices et autres appareils sont tous démarqués. Cette offre n’est disponible que pour une durée limitée, alors profitez des économies pendant que vous le pouvez.

Il y a beaucoup d’ordinateurs portables et de tablettes disponibles dans cette vente, avec ce 11 pouces à 100 $, vous permettant d’économiser 80 $ sur le prix courant. (Si vous ne faites que des tâches informatiques de base, un Chromebook est tout ce dont vous avez besoin.) Cependant, si vous allez passer beaucoup de temps sur l’ordinateur, vous voudrez peut-être un écran plus grand. Ce 15 pouces est réduit de 60 $, ce qui porte le prix à 240 $, et cela peut être un meilleur ajustement. Il a même une charnière plate à 180 degrés et offre jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge.

Et si la durée de vie de la batterie est un facteur important dans votre achat, ce 14 pouces obtient jusqu’à 13,5 heures par charge. Le prix a été réduit de 120 $, ce qui signifie que vous ne paierez que 200 $. Il dispose d’un processeur Intel Celeron double cœur, de 64 Go de stockage, d’une caméra à vision large avec microphones à double matrice et est équipé de deux ports USB-C, d’un port USB-A et d’une prise casque.

Si les tablettes sont plus à votre goût, Target a réduit le prix sur le de 480 $. Cette offre comprend la Surface Pro 7 de 12,3 pouces avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, ainsi qu’un couvercle de type Surface et un stylet Surface pour 1 020 $. Samsung est de 730 $, une économie de 120 $, et dispose d’un écran 4K de 12,4 pouces et comprend un stylet.

sont en baisse à 10 $, ce qui fonctionnera pour la plupart des classes. Mais si vous recherchez une calculatrice graphique pour vous aider dans ces cours de mathématiques de niveau supérieur, le est réduit de 17 $, ce qui porte le prix à 43 $, et le calculatrice graphique est réduit de 50 $, ce qui signifie que vous paierez 100 $.

Les appels vidéo sont devenus une grande partie de notre vie quotidienne au cours des dernières années. Si vous souhaitez mettre à niveau la caméra intégrée de votre ordinateur portable pour améliorer l’apparence et le son, le webcam est de 25 $ en ce moment, vous permettant d’économiser 15 $. Et l’Amazon de 2e génération L’affichage intelligent est actuellement réduit à 35 $.

Et si vous voulez une souris qui maximise le confort, consultez ceci de Microsoft pour 33 $, une économie de 17 $. Il y a même un de Logitech en vente pour 30 $. Et assurez-vous de magasiner le à la cible.