Obtenez jusqu’à 25% de réduction sur les téléphones de la série Pixel 7 sur Amazon

Si vous envisagez de passer à un nouveau téléphone, vous ne voudrez pas manquer cette offre. Le modèle phare actuel de Google – le Pixel 7 – ainsi que le Pixel 7 Pro et le Pixel 7a économique sont en promotion sur Amazon, ce qui signifie que vous pouvez économiser jusqu’à 25 % sur les smartphones déverrouillés de la série Google Pixel 7 dès maintenant. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Il existe diverses remises disponibles sur différents modèles et configurations. Vous pouvez saisir le Pixel 7 Pro – qui a remporté un prix du choix des éditeurs en 2022 et reste notre téléphone Android premium préféré – pour aussi bas que 699 $ pour le modèle 128 Go. Il arbore un écran de 6,7 pouces, une triple caméra améliorée et vous permet d’accéder au VPN de Google pour vous aider à maintenir la confidentialité et la sécurité en ligne.

Pour moins de 500 $, vous pouvez attraper soit le Pixel 7 phare, soit le dernier membre de la série 7, le Pixel 7a de Google. Ce dernier est jusqu’à 444 $. C’est un rabais de 55 $. Il dispose de 128 Go de stockage, d’un appareil photo amélioré par rapport à son prédécesseur et d’un écran de 6,1 pouces. Et à 25% de réduction, le Pixel 7 de Google bénéficie de la plus grande remise de la vente, à seulement 449 $ pour le Modèle 128 Go (économisez 150 $). À ce prix, c’est peut-être la meilleure affaire pour les acheteurs soucieux de leur budget. Vous pouvez également passer à la Modèle 256 Go pour seulement 100 $ de plus.

Chacun de ces téléphones offre une batterie de 24 heures et utilise les puces Tensor G2 et Titan M2 de Google. Et pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Amazon offre jusqu’à 401 $ de crédit lorsque vous échangez votre ancien appareil.

Cependant, si vous voulez voir ce qu’il y a d’autre, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres de téléphone en cours.