Obtenez Hulu et Disney + pour moins de 5 $ par mois ce Cyber ​​Monday

Ce Cyber ​​Monday, vous pouvez acheter à la fois Hulu et Disney + pour 4,98 $ par mois pendant une année entière. C’est une offre incroyable d’ordinaire, mais surtout si l’on considère que Disney + augmentera ses prix aux États-Unis à partir de la semaine prochaine.

Pour obtenir cette réduction, il vous suffit de vous inscrire à l’offre de 1,99 $ par mois de Hulu (une offre que nous avons vue les années précédentes). Une fois que vous y êtes abonné, rendez-vous sur « Compte », puis sur « Gérer les modules complémentaires » – l’option permettant d’ajouter Disney+ pour 2,99 $ par mois devrait s’afficher. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton plus, l’offre est à vous.

Obtenez HULU et DISNEY+ POUR MOINS DE 5 $ PAR MOIS

À l’heure actuelle, cela équivaut à une économie de 11 $ par mois. Cependant, le 8 décembre, Disney+ augmentera le prix de son abonnement sans publicité à 10,99 $ par mois. Cela signifie qu’après cette date, vous économiserez 14 $ par mois, soit une économie totale de 165 $ sur l’année.

L’offre n’est disponible que jusqu’à la fin d’aujourd’hui (23h59 PT le 28 novembre 2022), alors assurez-vous de vous inscrire avant. Malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir une offre similaire sur la version sans publicité de Hulu.

Une fois les 12 mois écoulés, les abonnements reviendront à leur plein tarif. Hulu avec des publicités coûte 7,99 $ par mois, tandis que Disney+ coûtera 7,99 $ par mois avec des publicités et 10,99 $ sans elles après l’augmentation des prix. Cependant, vous êtes libre d’annuler quand vous le souhaitez, car il s’agit d’un abonnement mensuel.

Avec Hulu, vous pouvez diffuser des émissions comme The Bear, The Handmaid’s Tale et Only Murders in the Building. Disney + a quant à lui accès à certaines des plus grandes franchises du marché, avec des séries captivantes telles que l’émission Star Wars Andor et le nouveau court métrage Marvel, The Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Hulu a également toujours son forfait Disney + et ESPN + disponible pour 13,99 $ par mois, mais cela n’est pas réduit pour le Cyber ​​​​Monday.

Au Royaume-Uni, la majorité du contenu Hulu est déjà intégrée à Disney+ via la plateforme Star. Malheureusement, le service de streaming n’a pas reçu de remise Cyber ​​​​Monday cette année. Cependant, vous pouvez profiter des offres disponibles sur Paramount+ et Now.

Pour plus d’offres exceptionnelles cette année sur une gamme de produits technologiques, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres du Cyber ​​​​Monday.