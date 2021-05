Obtenez gratuitement Xbox Game Pass Ultimate dans les offres Samsung S21 d’EE

EE affirme qu’il s’agit du « réseau n ° 1 du Royaume-Uni pour les jeux ». Si vous avez besoin d’être convaincu, la dernière offre du réseau vous aidera peut-être. À l’heure actuelle, les clients peuvent obtenir gratuitement un abonnement Xbox Game Pass Ultimate d’un an à l’achat de certains combinés Samsung avec un forfait intelligent. Assurez-vous simplement de prendre un combiné admissible avant 13 mai 2021.

Si vous n’êtes pas familier, Xbox Game Pass Ultimate offre aux abonnés l’accès à plus de 100 jeux de qualité supérieure tels que Forza Horizon 4, Sea of ​​Thieves et Halo: The Master Chief Collection, que ce soit sur votre console, PC ou mobile (Android uniquement ).

Un abonnement permet également de débloquer des remises exclusives, des avantages de contenu dans le jeu et un accès aux jeux le jour de la sortie. Le service coûte 10,99 £ par mois, mais 1 £ pour adhérer, ce qui représente environ 121,89 £ sur un an (ou 130,89 £ si vous êtes un membre de retour).

En tant que plan intelligent, vous bénéficiez également d’un service de streaming supplémentaire (appelé Smart Benefit), tel qu’Apple Music, BT Sport, Prime Video et BritBox – qui ne fait qu’ajouter à vos économies.

Les plans intelligents d’EE sont généralement plus chers (par rapport aux plans non intelligents), mais avec le service de streaming et le Game Pass Ultimate combinés, le rapport qualité-prix est indéniable. Vous saurez qu’il s’agit d’un plan intelligent lorsque vous voyez la balise «Avantages intelligents inclus» sur certains plans. Voici les offres d’EE pour le Galaxy S21 Ultra 5G par exemple:







Une fois que vous avez acheté le combiné, vous devriez recevoir un SMS d’EE sous 14 jours avec des instructions sur la façon de réclamer le Xbox Pass. Vous aurez 12 mois pour réclamer l’abonnement.

Si vous possédez déjà un compte Xbox Game Pass Ultimate, l’abonnement sera transféré sur votre compte EE. Pendant ce temps, les abonnements Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass existants passeront à Game Pass Ultimate.

Dirigez-vous vers EE dès maintenant pour profiter au maximum de cette offre, qui se termine le 14 mai. EE permet également aux clients d’ajouter une Nintendo Switch à leurs forfaits mensuels payants.

Nous rassemblons séparément les meilleures offres de la gamme Galaxy S21 et du Galaxy A52 si vous souhaitez voir d’autres excellentes offres sur ces combinés.

