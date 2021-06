Obtenez gratuitement Google Nest Hub avec l’offre Fitbit Versa 3 de Currys

Avec l’arrivée d’Amazon Prime Day le lundi 21 juin, la concurrence entre les détaillants est vive. À l’heure actuelle, Currys PC World, qui rivalise avec Prime Day avec son Vente d’offres épiques, propose certains des packs Fitbit et Google Nest les plus impressionnants du marché.

Pour commencer, les clients peuvent profiter 20 £ de réduction sur le Fitbit Charge 4 avec un Google Nest Mini gratuit. Le Charge 4 – notre tracker de fitness préféré doté d’un GPS intégré, de commandes Spotify et de minutes de zone active – coûte généralement 129,99 £. L’offre de Currys réduit le prix à 109 £ tandis que le Google Nest Mini gratuit permet aux clients d’économiser 49,99 £ supplémentaires. Il convient de noter que le Nest Mini a été réduit à 24 £ de Google et 22 £ chez Currys si vous deviez l’acheter séparément – mais c’est toujours un coût que vous n’auriez pas à payer avec l’offre Charge 4 de Currys.

Si vous préférez un Fitbit plus avancé, Currys propose également le Nest Mini avec la montre connectée Versa 3 de Fitbit pour 179 £. Une mise à niveau majeure de la Versa 2, la Versa 3 – lancée en septembre dernier et vendue au prix de 199 £ – offre un écran plus grand, un GPS intégré, des appels téléphoniques au poignet et la prise en charge de l’assistant vocal Google. Voir notre critique complète.

Alternativement, si vous payez le prix fort pour la Versa 3 (199 £), vous pouvez également acheter un écran intelligent Nest Hub (2e génération) gratuit. Le Nest Hub est actuellement réduit à 69,99 £ à partir de 89,99 £, mais c’est à vous gratuitement lorsque vous achetez la Versa 3.

