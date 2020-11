Obtenez gratuitement COD Cold War avec Google Pixel 5 et 100 Go de données

La saison des soldes du Black Friday est arrivée! Les meilleures offres ne sont souvent pas sur Amazon. Les prix indiqués ci-dessous sont les meilleurs disponibles actuellement, mais vous devrez peut-être acheter rapidement car certaines offres seront épuisées.

D’accord, voici maintenant une offre Black Friday qui vous passionnera: dès maintenant, vous pouvez acheter une copie gratuite du dernier jeu Call of Duty sur Xbox Series X lorsque vous achetez le Google Pixel 5 via Carphone Warehouse.

Faites simplement défiler jusqu’au bas de la liste pour trouver l’offre. (Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez acheter FIFA 21 à la place pour le même prix). Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas la dernière console, le jeu est rétrocompatible et devrait également fonctionner sur Xbox One.







COD: Black Ops Cold War est une suite directe du COD original: Black Ops, et se déroule au plus fort de la guerre froide. Le complot tourne autour d’une mission de la CIA pour traquer l’espion soviétique Persius. Vous pouvez jouer aux modes solo et multijoueur (y compris ceux où vous combattez des zombies).

Le jeu de tir à la première personne coûte 54,99 £ si vous le commandez auprès d’un grand détaillant tel qu’Amazon, John Lewis, Argos ou Currys PC World – et il est difficile d’obtenir des remises importantes car le jeu n’est sorti que le 13 novembre, ce qui rend l’offre de Carphone Warehouse particulièrement séduisant.

Le Pixel 5 lui-même est également une nouvelle version, bien sûr, ayant été lancée le mois dernier. Dans son examen, notre éditeur de technologie grand public Alex Walker-Todd a qualifié le dernier téléphone 5G de Google de “polyvalent fiable” et “d’un excellent achat à long terme – à la fois en termes de support logiciel et sur la base du fait que l’infrastructure 5G continue de améliorer”. Le téléphone dispose également d’un excellent appareil photo, grâce au logiciel impressionnant de Google et à la prise en charge du traitement d’image. Il n’est pas étonnant que le Pixel 5 ait reçu 4,5 / 5 étoiles et un badge recommandé par la technologie.

Rendez-vous à Carphone Warehouse pour récupérer gratuitement COD Black Ops Cold War avec le Pixel 5. Nous suivons séparément les meilleures offres Google Pixel 5 chez tous les détaillants ici.

Nous suivons également les meilleures offres du Black Friday sur le Web.