Obtenez gratuitement Amazon Prime pendant un an avec TalkTalk Broadband & TV

La dernière offre de TalkTalk vaut la peine d’en parler. En ce moment, lorsque vous ajoutez un forfait TV pour 2 £ à ses offres haut débit, vous obtenez une année entière d’Amazon Prime gratuitement.

Les tarifs haut débit standard de TalkTalk commencent à 23,50 £ par mois pour des vitesses de téléchargement moyennes de 38 Mbps. Avec la télévision, le prix passe à 25,50 £ par mois.

L’offre Prime est également disponible sur ses forfaits Fibre 65 et Fibre 150. Voici ce que coûte chaque forfait haut débit avec le module complémentaire TV de 2 £:

Fibre 35 – 25,50 £ par mois pour des vitesses de 38 Mbps

Fibre 65 – 28 £ par mois pour des vitesses de 65 Mbps

Fibre 150 – 34 £ par mois pour des vitesses de 145 Mbps







L’installation est gratuite, mais il y a des frais de port et d’emballage de 4,95 £. L’offre est réservée aux nouveaux clients TalkTalk.

Amazon Prime propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres, mais coûte 79 £ par an ou 7,99 £ par mois régulièrement. Pour ce prix, les clients bénéficient d’une multitude de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Gaming (anciennement connu sous le nom de Twitch) et, bien sûr, une livraison illimitée le lendemain. Pour voir tout ce que vous obtenez avec Amazon Prime, consultez notre guide.







Un abonnement Prime accorde également aux membres des réductions exclusives et un accès anticipé aux offres. C’est particulièrement pratique pour Prime Day, le plus grand événement de vente d’Amazon, qui dure généralement deux jours et offre des réductions sur des milliers de produits. Amazon organise généralement le Prime Day en juillet, mais l’a reporté à octobre de l’année dernière en raison de la pandémie en cours.

Dirigez-vous vers TalkTalk pour obtenir Amazon Prime gratuitement avec le haut débit et la télévision. Découvrez les autres meilleures offres haut débit ce mois-ci dans notre article dédié.