Obtenez Gjallarhorn de Xur, gratuitement, pour la première fois

Destin 2 Bungie

Bungie fait beaucoup pour encourager les gens à se reconnecter à la fin de cet épisode de Destiny 2 ici, et ils ont fait quelque chose d’assez cool à cet égard ce week-end.

Actuellement dans la Tour, Xur vend Gjallarhorn. Enfin, « vendre », c’est gratuit. Gratuit comme précédemment, le seul moyen d’obtenir le lance-roquettes était d’acheter le Pack 30e anniversaire pour 30 $ et en faisant une quête là-bas. Maintenant, tout le monde peut l’obtenir.

Pourquoi une telle générosité ? Eh bien, c’est le dixième anniversaire de la vente de Gjallarhorn par Xur au cours de la deuxième semaine de lancement de Destiny 1, une arme qui allait définir la méta des boss de toute cette année-là, et même plus, en raison de sa puissance extrême qui dépassait largement tous ses concurrents.

Mais le fait que Xur l’ait vendu la deuxième semaine a fait que beaucoup de gens l’ont ignoré, car les pièces étranges étaient difficiles à trouver à l’époque, et une pièce exotique dans le lourd L’emplacement, que vous n’utiliseriez que rarement, semblait être un gaspillage. Dix ans plus tard, c’est toujours un mème de la communauté aujourd’hui. Après cela, vous pouviez obtenir Gjallarhorn en tant que drop sauvage (vous vous souvenez de cette époque ?) bien qu’il ait fini par le revendre plus tard, c’est à ce moment-là que la plupart du reste de la communauté l’a obtenu.

Gjallarhorn n’est plus le monstre qu’il était autrefois, équilibré avec la plupart des autres puissants poids lourds de nos jours, mais certainement utile dans les périodes de méta axées sur les roquettes, accordant à tous les alliés des balles Wolfpack. Il a certainement eu un peu de temps au soleil dans D2 également. croire il vendra le catalyseur de l’arme, même si je n’en suis pas sûr à 100%. Sinon, tu devras parcourir le donjon pour obtenir le catalyseur à la place.

C’est amusant, un joli petit hommage au jeu d’origine et un peu de générosité quand tant de choses dans Destiny 2 sont cachées derrière du contenu payant décousu. Cependant, si vous pensez que cela va devenir une chose régulière avec Bungie qui donne gratuitement des armes autrefois payantes à Xur, je ne vous retiendrais pas le souffle, car c’est vraiment une occasion spéciale.

Xur est à son nouvel emplacement dans la Tour, et vous avez jusqu’à la réinitialisation de mardi pour lui récupérer Gjallarhorn si vous ne l’avez pas déjà.

