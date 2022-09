Une partie de nos écouteurs sans fil préférés sont les Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Ces écouteurs antibruit ont de nombreuses fonctionnalités intéressantes, avec encore plus d’avantages pour Appareil Galaxy propriétaires. Pourtant, pour beaucoup de gens, le plus gros inconvénient de ces appareils par ailleurs excellents est le prix élevé.

Cependant, malgré la vente au détail de 230 $, vous pouvez parfois obtenir de très bons offres sur les Galaxy Buds 2 Proet en ce moment sur Amazon, vous pouvez . Vous devez ajouter les écouteurs à votre panier, puis et clipsez le coupon et ajoutez-le à votre panier. À partir de là, vous verrez la remise dans votre panier.

Un pas en avant par rapport à la génération précédente, les Galaxy Buds 2 Pro ont non seulement amélioré la technologie de suppression du bruit, mais également modifié la conception. Ils sont maintenant 15 % plus petits et améliorent l’ajustement général. Ces écouteurs sont entièrement étanches avec un indice IPX7, ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui s’entraînent avec de la musique ou qui ont un trajet où ils pourraient subir des intempéries.

Les Buds 2 Pro obtiennent jusqu’à 5 heures de lecture avec la suppression du bruit activée et jusqu’à 8 heures avec cette fonction désactivée. De plus, le boîtier fournit près de trois charges supplémentaires. Et avec le mode Ambient, vous pouvez rester conscient de votre environnement tout en profitant de votre musique.

Passer d’un mode à l’autre peut sembler intimidant, mais ces têtes sont là pour vous. Lorsque le mode de conversation intelligent intégré détecte votre voix, il passe automatiquement en mode ambiant afin que vous puissiez entendre clairement votre compagnon de conversation. Et lorsque la conversation est terminée, vos écouteurs sans fil reviennent automatiquement à ANC, sans aucun effort de votre part.

Le chargeur gratuit de Samsung offre jusqu’à 15 watts de prise en charge de la charge rapide, ce qui vous permet d’ignorer le cordon et de placer votre appareil directement sur le chargeur discret chaque fois que vous avez besoin d’un coup de pouce. Il dispose également d’un système de refroidissement intégré avec un ventilateur pour éviter la surchauffe. Le chargeur dispose même d’un voyant LED qui affiche différentes couleurs pour que vous connaissiez l’état de charge de votre appareil d’un coup d’œil rapide, ainsi qu’un mode dim au coucher.