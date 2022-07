Obtenez du café Costa gratuit avec une cafetière Tassimo

Very a une offre groupée fantastique dans son événement rival Prime Day.

Tassimo Happy est une machine à café à dosettes compacte et populaire. Ils sont faciles à utiliser et peuvent apporter une touche de couleur à votre cuisine car ils sont disponibles dans un certain nombre de nuances funky.

Ils ont un RRP d’environ 100 £, mais pour le moment, vous pouvez trouver de nombreuses offres Prime Day qui les proposent pour environ 35 £ à 40 £ (comme celui-ci Offre de 34,99 £ de Currysqui vend la machine en noir, vert, violet, crème ou blanc).

Mais nous avons repéré quelque chose de mieux. L’offre Tassimo de Very regroupe la machine Happy en noir avec 64 capsules de café Costa pour des économies maximales et une caféination maximale.

Obtenez l’offre et vous obtiendrez 29,94 £ de capsules de café et une machine à café de 34,99 £ pour 44 £. D’accord, l’économie n’est pas aussi scandaleuse que Very le prétend dans sa remise sur la page, mais vous obtenez essentiellement le prix le plus bas possible pour le Tassimo Happy, puis 21 £ de café Costa gratuitement.

Tassimo

Le Tassimo Happy est conçu par Bosch, avec une capacité de 0,7 litre. Il est également compatible avec les pods de L’OR et Kenco. Il a une opération à une touche et de l’espace pour une tasse plus grande.

Nous pensons que cela en vaut la peine si vous cherchez à remplacer votre machine à café à dosettes ou à acheter une pièce de rechange pour votre bureau à domicile. Pour plus d’options de préparation du café, consultez notre tour d’horizon des meilleures machines à café que nous avons testées.