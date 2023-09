Obtenez du café chaud ou glacé à la maison avec la cafetière glacée K-Slim Plus de Keurig pour 70 $ chez QVC (économisez 50 $)

Beaucoup d’entre nous ont besoin de notre café du matin pour bien commencer la journée. Et si vous souhaitez la commodité d’une cafetière Keurig avec la flexibilité de déguster du café chaud ou glacé, le modèle K-Slim Plus Iced peut être le bon investissement pour votre maison ou votre bureau. QVC a réduit le prix de cette cafetière à portion individuelle populaire pour seulement 70 $ en ce moment – c’est presque la moitié de ce qui est habituel Amazone prix de 130$. Et si vous êtes un nouvel acheteur QVC, assurez-vous de profiter de la promotion supplémentaire de 20 $ de l’entreprise sur votre première commande de 40 $ ou plus avec un code promotionnel. QVCNEW20 — ce qui porterait le coût de cette cafetière Keurig à seulement 50 $.

Cette cafetière prépare une tasse de café chaud de 8, 10 ou 12 onces en appuyant simplement sur un bouton et est équipée d’un réservoir d’eau amovible de 46 onces pour vous éviter d’avoir à le remplir à chaque fois que vous préparez une tasse de café. . De plus, il a un profil mince de moins de 5 pouces de large pour prendre moins de place sur votre comptoir. Et surtout, ce modèle arbore une fonction d’infusion sur glace afin que vous puissiez préparer du café glacé à la maison. Il ajuste même la température au fur et à mesure de l’infusion de votre café glacé, en refroidissant pour minimiser la fonte des glaces afin que vous n’ayez pas à souffrir d’un café dilué. Il est également compatible avec le Ma K-Cup filtre à café universel réutilisable afin que vous puissiez utiliser votre café moulu préféré (au lieu de compter uniquement sur des dosettes), mais ce produit est vendu séparément.