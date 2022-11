Obtenez deux mois d’Apple TV + gratuits avec l’aimable autorisation de Selena Gomez

Si vous envisagez d’acheter un abonnement Apple TV +, vous voudrez peut-être attendre car Apple offre deux mois d’abonnement Apple TV + gratuit pour promouvoir le nouveau documentaire de Selena Gomez sur Apple TV +, intitulé “Selena Gomez: My Mind & Me”. Gomez a partagé cette offre sur Twitter comme “un cadeau spécial” à ses fans.

Vous pouvez réclamer cet abonnement Apple TV+ gratuit en cliquant ici. Cela vous mènera au site Web d’Apple, où vous devrez cliquer sur le bouton bleu indiquant “Accepter 2 mois gratuits”. L’offre est valable jusqu’au 2 décembre 2022, pour “les abonnés nouveaux et qualifiés uniquement”. Une fois la période gratuite terminée, votre abonnement sera renouvelé automatiquement.

Les autres façons d’obtenir un abonnement Apple TV+ gratuit sont lorsque vous vous inscrivez pour un essai gratuit de 7 jours d’Apple TV+ ou un essai gratuit d’un mois du pack Apple One, qui comprend Apple TV+. Toi aussi obtenez trois mois d’abonnement Apple TV+ gratuit à l’achat d’un nouvel appareil Apple.

Revenant à Gomez, son documentaire “My Mind & Me” la suit à travers les six dernières années de sa vie, au cours desquelles elle a été confrontée à des problèmes relationnels et de santé. Vous pouvez regarder la bande-annonce du documentaire ci-dessous et dirigez-vous par ici pour regarder le documentaire complet.

La source