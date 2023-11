Obtenez des vols aller-retour en hiver de New York à Paris à partir de 360 $

Cet hiver, envolez-vous pour Paris et flânez dans ses charmantes rues sans vous ruiner.

American Airlines, ainsi que les membres de Star Alliance, dont Air Canada, Lufthansa, TAP Air Portugal et United Airlines, proposent des vols de New York à Paris à partir d’environ 360 ​​$ aller-retour.

Il y a de nombreuses disponibilités de janvier à mars 2024 et certaines disponibilités début décembre 2023. Il y a même des vols au-dessus de Thanksgiving si vous souhaitez échanger votre dîner de dinde contre une baguette chaude.

Les bases de la transaction

Compagnies aériennes : Air Canada, American, Lufthansa, TAP et United

Itinéraires : De New York à Paris

Comment réserver: Parcourez Google Flights et réservez directement auprès de la compagnie aérienne

Dates de voyage: De décembre 2023 à mars 2024

Réservez avant : Dès que possible

Dates d’interdiction: Noël et Nouvel An

Exemples de vols

Les vols partent de l’aéroport international John F. Kennedy (JFK) et de l’aéroport international Newark Liberty (EWR) et atterrissent à l’aéroport de Paris-Orly (ORY).

La plupart des vols compris entre 360 ​​et 390 $ incluent une escale. Le vol ci-dessous a une courte escale à Lisbonne dans chaque sens.

GOOGLE.COM/Vols

TAP permet aux passagers de ce billet de base d’apporter un bagage à main gratuit ; les voyageurs peuvent enregistrer un sac pour 85 $.

Si vous préférez prendre l’avion depuis JFK ou atterrir à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG), les billets seront un peu plus chers.

Vous pourriez atterrir à CDG et passer la Saint-Valentin dans le Paris romantique pour 462 $ avec cet itinéraire mixte United et Air Canada.

GOOGLE.COM/Vols

Ces prix correspondent à des tarifs économiques de base et incluent un bagage à main gratuit. Toute modification de réservation ou de siège entraînera des frais.

Votre premier bagage enregistré coûtera 75 $ de plus et votre deuxième bagage enregistré coûtera 100 $.

Maximisez votre achat

N’oubliez pas d’utiliser un carte de crédit qui permet de gagner des points bonus sur les achats de billets d’avion, tels que :

Conclusion

Il existe de nombreuses disponibilités de New York à Paris pour les voyages d’hiver. De plus, comme c’est l’intersaison, vous trouverez peut-être des tarifs d’hôtel moins chers et moins de monde à Paris.

