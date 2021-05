Obtenez des sacs en solde Michael Kors avec un bateau de 2 jours

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

C’est officiellement cette période spéciale de l’année où nous célébrons les fabuleuses mamans et figures maternelles de notre vie – et cela signifie choisir les cadeaux parfaits pour la fête des mères qu’elle chérira pour les années à venir. Pour la femme vraiment férue de style, ne cherchez pas plus loin que Michael Kors. La marque de luxe a lancé une énorme vente pour la fête des mères, offrant 25% de réduction sur une sélection de goodies plein prix et de vente.

Vous craignez qu’il n’arrive pas à temps? Ne vous inquiétez pas! La livraison en deux jours est disponible pour 20 $ supplémentaires, tandis que la livraison le jour suivant est disponible pour 30 $. Vous pouvez également choisir l’option «cadeau maintenant» pour envoyer une notification virtuelle qui permettra à votre destinataire de l’accepter ou de l’échanger sur-le-champ. (Si vous ne précipitez pas un cadeau, vous aurez jusqu’à Mardi 25 mai à 5 h 29 HNE pour acheter la vente.)

Cet événement d’épargne comprend des centaines de magnifiques sacs à main, chaussures, vêtements et plus encore, le tout à des prix tout simplement trop beaux pour être laissés de côté. Par exemple, il y a ce sac à bandoulière en cuir saffiano Jet Set, un fourre-tout classique avec des touches élégantes, comme deux poches latérales secrètes extérieures pratiques qui le rendent idéal pour la fille en déplacement. Il est également équipé de nombreux espaces de rangement avec des poches plaquées. À l’heure actuelle, il est passé de 378 $ à 129 $ – une économie de 249 $ qui en fait un achat beaucoup plus économique. Disponible en quatre couleurs au prix de 129 $ (bleu marine, bagage, noir ou poudre fard à joues) ainsi qu’en pamplemousse, qui est en vente au prix de 149 $, et avec des accents dorés sur toutes les couleurs, il n’est pas étonnant que ce sac en ait accumulé plus. de 280 avis 5 étoiles en ligne.

Pour la femme qui privilégie à la fois le style et le confort, ces sandales à glissière en fausse fourrure MICHAEL Michael Kors Lala bénéficient d’une réduction de 25%, ce qui les porte de 69 $ à 51,75 $. Disponible en cinq jolies teintes pastel, l’assise plantaire en fausse fourrure et les bretelles croisées de ce style garderont les pieds de maman au chaud sans surchauffer, ce qui les rend idéales pour des heures passées à travailler dans la maison ou à mettre ses pieds et à profiter d’une détente bien méritée.

Nous sommes allés de l’avant et avons fait les démarches pour choisir la crème de la crème de ce qui était à gagner. Sans plus tarder, jetez un œil à nos meilleurs choix de cette vente impressionnante ci-dessous.

