Obtenez des réponses à vos questions au forum de tous les candidats de Lake Country – Kelowna Capital News

Un forum de tous les candidats est prévu pour le 28 septembre à Lake Country.

Organisé par la chambre de commerce de Lake Country, les résidents sont invités à entendre les candidats parler et à poser des questions aux personnes intéressées par un siège au conseil.

Les questions doivent être soumises à l’avance en envoyant un courriel à manager@lakecountrychamber.com avant 16 h le 26 septembre.

En raison de contraintes de temps, toutes les questions ne peuvent pas être posées, mais toutes seront examinées par le groupe de travail du forum de tous les candidats.

L’événement aura lieu au Creekside Theatre avec entrée gratuite.

Le forum commence à 18h30

Plusieurs spots du Lake Country Council ont déjà été plébiscités, dont le maire.

Les résidents entendront des candidats pour deux postes de conseiller général, un poste pour Okanagan Centre et un poste pour Winfield.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Élection 2022Lake CountryÉlection municipale