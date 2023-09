Obtenez des remises à neuf de qualité A pour l’iPhone et l’Apple Watch de la génération précédente à partir de 140 $

Alors que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro font actuellement la une des journaux, beaucoup de gens ne veulent pas dépenser trop pour le dernier et le meilleur smartphone. Si vous cherchez à trouver de bonnes affaires sur un téléphone et que vous n’avez pas nécessairement besoin des modèles les plus avancés, vous voudrez peut-être envisager certains des modèles remis à neuf. actuellement disponible chez Woot.

Vous pouvez vous procurer des iPhones d’ancienne génération – y compris l’iPhone 13 – ainsi que des montres Apple remises à neuf à partir de seulement 140 $, ce qui peut vous faire économiser des centaines. La vente se déroule jusqu’au 30 septembre, jusqu’à épuisement des stocks. Cependant, certains modèles ont déjà commencé à se vendre, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Tous les modèles disponibles dans cette vente sont entièrement déverrouillés et sont des modèles remis à neuf de catégorie A, ce qui signifie que les appareils ont été testés, inspectés et réparés en parfait état de fonctionnement et présentent des dommages esthétiques minimes. Et ils sont soutenus par un Garantie limitée de 90 jours de Woot, juste au cas où.

Woot propose quelques modèles d’iPhone 13 disponibles à l’achat, avec le Mini à partir de seulement 470 $l’iPhone 13 standard à partir de 550$ et l’iPhone 13 Pro Max ça coûte 750 $. Bien qu’ancienne de quelques générations, la série iPhone 13 offre encore beaucoup de valeur en 2023 avec de solides performances d’appareil photo, des écrans de 5,4 à 6,7 pouces et la puissante puce A15 Bionic.

Les prix baissent encore plus si vous envisagez un appareil de la série iPhone 12 ou iPhone 11, qui peuvent tous deux exécuter le logiciel iOS 17 qui vient de sortir, vous offrant des options si vous souhaitez dépenser encore moins.

Et pour ceux qui veulent une montre intelligente décente sans payer le prix de l’Apple Watch Series 9 ou Ultra 2, vous pouvez vous procurer des modèles récents comme la Series 7 ou la Series 6 de chez Apple Watch. seulement 190 $. Les deux offrent toujours un affichage permanent, un capteur ECG et des tonnes de fonctionnalités de suivi de la condition physique pour vous aider à suivre vos niveaux d’activité et bien plus encore. De plus, vous pouvez écouter de la musique ou recevoir des appels et des messages directement depuis votre poignet, ce qui est pratique lorsque vous êtes en déplacement.

Les chasseurs de bonnes affaires peuvent également envisager des modèles plus anciens comme l’Apple Watch SE d’origine ou l’Apple Watch Series 4 avec des prix aussi bas que 140 $. Bien qu’ils ne soient pas aussi riches en fonctionnalités ou évolutifs, les deux sont compatibles avec le dernier logiciel WatchOS 10 et pourraient constituer de bonnes montres intelligentes de démarrage pour un enfant ou un passionné de fitness en herbe.